Ребров принял решение относительно своего будущего

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в ближайшее время не планирует возобновлять тренерскую деятельность.

По информации журналиста Ахмеда Раджаба, украинский специалист сейчас сосредоточен на решении личных вопросов, из-за которых не готов принимать новые профессиональные вызовы.

Ранее сообщалось, что после завершения работы со сборной Украины Ребров получил предложения от нескольких клубов из ОАЭ. Среди потенциальных работодателей назывались «Аль-Вахда», «Аль-Ахли» и «Аль-Наср».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.