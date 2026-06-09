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  4. Ребров принял решение относительно своего будущего
Сборная УКРАИНЫ
09 июня 2026, 07:02 |
2627
5

Ребров принял решение относительно своего будущего

Специалист на данный момент взял паузу в тренерской карьере

09 июня 2026, 07:02 |
2627
5 Comments
Ребров принял решение относительно своего будущего
УАФ. Сергей Ребров
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Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в ближайшее время не планирует возобновлять тренерскую деятельность.

По информации журналиста Ахмеда Раджаба, украинский специалист сейчас сосредоточен на решении личных вопросов, из-за которых не готов принимать новые профессиональные вызовы.

Ранее сообщалось, что после завершения работы со сборной Украины Ребров получил предложения от нескольких клубов из ОАЭ. Среди потенциальных работодателей назывались «Аль-Вахда», «Аль-Ахли» и «Аль-Наср».

22 апреля Сергей Ребров был уволен с поста главного тренера сборной Украины. Ребров возглавлял сборную с 2023 года. Тренер не смог вывести команду на чемпионат мира 2026 года – у него действовал контракт до 30 июля 2026 года.

18 мая было официально объявлено о назначении итальянца Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 5
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Нагадил и свалил
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+2
Заморився
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+2
Буде тренувати команду дєрьмака на зоні    може хоч там покаже свій клас тренера
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+1
Невже Панатінаїкос зробить таку помилку і не підпише цього українського Моуріньо 
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0
Повний альнаср
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0
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