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  4. ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 20:35 |
3853
3

ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр

Роман забил в ворота датчан, но гол был отменен из-за офсайда на 45-й минуте

07 июня 2026, 20:35 |
3853
3 Comments
ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр
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В конце первого тайма товарищеского матча между сборными Дании и Украины украинские болельщики уже праздновали второй гол своей команды.

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На 45-й минуте Роман Яремчук отправил мяч в сетку ворот хозяев и, казалось, сравнял счет. Однако после завершения эпизода арбитры зафиксировали положение «вне игры».

Вскоре транслятор показал стоп-кадр момента передачи, на котором четко видно, что украинский нападающий находился ближе к воротам соперника, чем последний полевой игрок сборной Дании.

После первого тайма датская команда ведет со счетом 2:1.

ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр

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фото офсайд (вне игры) товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Тому, що нема ВАРу, а візуально лайнсмен зафіксував офсайд. Та і не був там гол Яремчука. Захисник зрізав у свої ворота.
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+1
ближчий до нач захисник там на одній лінії майже стоїть тому не факт що був офсайд треба лінію малювать
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0
Взагалі не ясно був офсайл чи не було.
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0
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