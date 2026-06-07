ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр
Роман забил в ворота датчан, но гол был отменен из-за офсайда на 45-й минуте
В конце первого тайма товарищеского матча между сборными Дании и Украины украинские болельщики уже праздновали второй гол своей команды.
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На 45-й минуте Роман Яремчук отправил мяч в сетку ворот хозяев и, казалось, сравнял счет. Однако после завершения эпизода арбитры зафиксировали положение «вне игры».
Вскоре транслятор показал стоп-кадр момента передачи, на котором четко видно, что украинский нападающий находился ближе к воротам соперника, чем последний полевой игрок сборной Дании.
После первого тайма датская команда ведет со счетом 2:1.
ФОТО. Почему отменили гол Яремчука? Опубликован четкий кадр
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