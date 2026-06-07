Сборная УКРАИНЫ07 июня 2026, 20:14 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
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ВИДЕО. А где защита? Дания во второй раз расстроила Трубина
Удвоил преимущество викингов Йоаким Меле
07 июня 2026, 20:14 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
871
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Сборная Дании забила второй гол в товарищеском матче против Украины.
На 36-й минуте встречи счет увеличил Йоаким Меле. Датский защитник удачно воспользовался ошибками обороны «сине-желтых» и переиграл голкипера Анатолия Трубина, отправив мяч в сетку ворот.
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Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.
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