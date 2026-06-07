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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 20:14 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
871
0

ВИДЕО. А где защита? Дания во второй раз расстроила Трубина

Удвоил преимущество викингов Йоаким Меле

07 июня 2026, 20:14 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
871
0
ВИДЕО. А где защита? Дания во второй раз расстроила Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоаким Меле
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Сборная Дании забила второй гол в товарищеском матче против Украины.

На 36-й минуте встречи счет увеличил Йоаким Меле. Датский защитник удачно воспользовался ошибками обороны «сине-желтых» и переиграл голкипера Анатолия Трубина, отправив мяч в сетку ворот.

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Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.

ВИДЕО. А где защита? Дания во второй раз расстроила Трубина

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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