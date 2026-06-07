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Сборная Дании забила второй гол в товарищеском матче против Украины.

На 36-й минуте встречи счет увеличил Йоаким Меле. Датский защитник удачно воспользовался ошибками обороны «сине-желтых» и переиграл голкипера Анатолия Трубина, отправив мяч в сетку ворот.

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Напомним, ранее Дания открыла счет благодаря точному удару Патрика Доргу на 12-й минуте поединка.

ВИДЕО. А где защита? Дания во второй раз расстроила Трубина