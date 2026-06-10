Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето

Киевское «Динамо» определилось с главной целью на летнее трансферное окно — это приобретение центрального защитника.

Как отмечает источник, клуб готов инвестировать в нового центрбека около трех миллионов евро.

Команда также не рассчитывает на Дячука, который прошлый сезон провел на правах аренды в Польше, и Тиаре, который потерял игровую практику при Костюке.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.