Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Киевляне ищут центрального защитника
Киевское «Динамо» определилось с главной целью на летнее трансферное окно — это приобретение центрального защитника.
Как отмечает источник, клуб готов инвестировать в нового центрбека около трех миллионов евро.
Команда также не рассчитывает на Дячука, который прошлый сезон провел на правах аренды в Польше, и Тиаре, который потерял игровую практику при Костюке.
Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.
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