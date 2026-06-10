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  4. Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
Украина. Премьер лига
10 июня 2026, 07:04 |
588
0

Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето

Киевляне ищут центрального защитника

10 июня 2026, 07:04 |
588
0
Суркис принял решение. Динамо определилось с главным трансфером на лето
ФК Динамо. Игорь Суркис
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Киевское «Динамо» определилось с главной целью на летнее трансферное окно — это приобретение центрального защитника.

Как отмечает источник, клуб готов инвестировать в нового центрбека около трех миллионов евро.

Команда также не рассчитывает на Дячука, который прошлый сезон провел на правах аренды в Польше, и Тиаре, который потерял игровую практику при Костюке.

Ранее сообщалось, что бывший президент киевского «Динамо» Григорий Суркис полностью поддерживает Игоря Костюка и считает, что он должен тренировать команду в следующем сезоне, однако окончательное решение принимает Игорь Суркис.

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Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол с вертолета
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