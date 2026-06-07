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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 19:50 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
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0

ВИДЕО. Дальний удар. Как сборная Украины пропустила гол от Дании

Доргу отличился на 12-й минуте

07 июня 2026, 19:50 | Обновлено 07 июня 2026, 20:22
1501
0
ВИДЕО. Дальний удар. Как сборная Украины пропустила гол от Дании
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу
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В воскресенье, 7 июня, сборная Украины проводит товарищеский матч против национальной команды Дании.

Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал универсал Патрик Доргу, выступающий за английский «Манчестер Юнайтед».

Датский футболист решился на удар из-за пределов штрафной площадки и точно пробил в ворота Анатолия Трубина. Вратарь сборной Украины не смог спасти свою команду от пропущенного мяча.

Обе сборные провалили отбор на ЧМ-2026 и готовятся к Лиге наций УЕФА, которая стартует в сентябре 2026 года.

ВИДЕО. Дальний удар. Как сборная Украины пропустила от Дании

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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