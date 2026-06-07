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Украина. Первая лига
07 июня 2026, 19:23 | Обновлено 07 июня 2026, 19:30
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб продлил контракт с четырьмя игроками

Марьян Бац, Александр Герега, Андрей Демьянчук и Максим Пежинский остаются в «Ниве»

07 июня 2026, 19:23 | Обновлено 07 июня 2026, 19:30
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб продлил контракт с четырьмя игроками
ФК Нива Тернополь
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Перволиговый клуб «Нива» Тернополь официально объявил о продлении сотрудничества с четырьмя футболистами.

Новые соглашения подписали Марьян Бац, Александр Герега, Андрей Демьянчук и Максим Пежинский.

«Желаем ребятам успешного продолжения карьеры в нашем клубе и достижения всех поставленных целей вместе с командой», – написала пресс-служба.

Сезон 2025/26 тернопольский клуб закончил рядом с зоной вылета – 12-е место и 34 набранных балла.

Новые контракты футболистов:

  • Марьян Бац – до июня 2027 года
  • Александр Герега – до июня 2028 года
  • Андрей Демьянчук – до июня 2028 года
  • Максим Пежинский – до июня 2029 года
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Нива Тернополь Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу продление контракта Александр Герега
Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
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