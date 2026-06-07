ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб продлил контракт с четырьмя игроками

Перволиговый клуб «Нива» Тернополь официально объявил о продлении сотрудничества с четырьмя футболистами.

Новые соглашения подписали Марьян Бац, Александр Герега, Андрей Демьянчук и Максим Пежинский.

«Желаем ребятам успешного продолжения карьеры в нашем клубе и достижения всех поставленных целей вместе с командой», – написала пресс-служба.

Сезон 2025/26 тернопольский клуб закончил рядом с зоной вылета – 12-е место и 34 набранных балла.

Новые контракты футболистов: