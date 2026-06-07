Украина. Первая лига07 июня 2026, 19:23 | Обновлено 07 июня 2026, 19:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб продлил контракт с четырьмя игроками
Марьян Бац, Александр Герега, Андрей Демьянчук и Максим Пежинский остаются в «Ниве»
07 июня 2026, 19:23 | Обновлено 07 июня 2026, 19:30
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Перволиговый клуб «Нива» Тернополь официально объявил о продлении сотрудничества с четырьмя футболистами.
Новые соглашения подписали Марьян Бац, Александр Герега, Андрей Демьянчук и Максим Пежинский.
«Желаем ребятам успешного продолжения карьеры в нашем клубе и достижения всех поставленных целей вместе с командой», – написала пресс-служба.
Сезон 2025/26 тернопольский клуб закончил рядом с зоной вылета – 12-е место и 34 набранных балла.
Новые контракты футболистов:
- Марьян Бац – до июня 2027 года
- Александр Герега – до июня 2028 года
- Андрей Демьянчук – до июня 2028 года
- Максим Пежинский – до июня 2029 года
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