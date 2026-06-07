Денис МАРЧЕНКО: «Домчак был лучшим голкипером УПЛ»

Голкипер «Оболони» Денис Марченко высоко оценил уровень бывшего вратаря «Карпат» Назара Домчака.

– С кем из коллег по вратарскому цеху ты больше всего общаешься?

– Да со многими общаюсь. Поддерживаю связь с Александром Сапутиным, можем поговорить. Время от времени общаемся с Назаром Домчаком. То есть со всеми понемногу.

– Кстати, как ты отреагировал на трансфер Назара? Поздравил его?

– Да, поздравил. Он заслужил этот шаг. Назар очень хорошо провел этот сезон, и я считаю, что именно он был лучшим вратарем УПЛ.

В конце сезона Назар Домчак перешел в «Славию» за пять млн евро.