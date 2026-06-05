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  4. Киевскому клубу предложили миллион евро и троих футболистов за голкипера
Украина. Премьер лига
05 июня 2026, 18:29 |
557
0

Киевскому клубу предложили миллион евро и троих футболистов за голкипера

«Оболонь» может усилиться Руничем, Притулой и легионером, потеряв при этом Дениса Марченко

05 июня 2026, 18:29 |
557
0
Киевскому клубу предложили миллион евро и троих футболистов за голкипера
ФК Оболонь Киев
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Голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко продолжит карьеру в составе львовского «Руха» – на данный момент стороны обсуждают условия будущей сделки.

Изначально «пивовары» должны были получить 1,5 миллиона евро, но за последние несколько дней ситуация изменилась и в столицу могут перебраться три футболиста со Львова.

Президент «Руха» Григорий Козловский предложил киевскому клубу один миллион чистыми, левого вингера Василия Рунича, полузащитника Остапа Притулу и на выбор одного легионера – Клайвера или Бекназа Алмазбекова.

Сделка зависит от окончательного решения самих игроков, которые пока не дали своего согласия – например Притула имеет предложение от «Александрии» и ждет 9 июня, чтобы узнать останется ли команда Шарана в Премьер-лиге.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности.

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Оболонь Киев Денис Марченко Рух Львов Василий Рунич Остап Притула Клайвер Габриэл Бекназ Алмазбеков Григорий Козловский трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
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