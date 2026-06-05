Киевскому клубу предложили миллион евро и троих футболистов за голкипера

Голкипер киевской «Оболони» Денис Марченко продолжит карьеру в составе львовского «Руха» – на данный момент стороны обсуждают условия будущей сделки.

Изначально «пивовары» должны были получить 1,5 миллиона евро, но за последние несколько дней ситуация изменилась и в столицу могут перебраться три футболиста со Львова.

Президент «Руха» Григорий Козловский предложил киевскому клубу один миллион чистыми, левого вингера Василия Рунича, полузащитника Остапа Притулу и на выбор одного легионера – Клайвера или Бекназа Алмазбекова.

Сделка зависит от окончательного решения самих игроков, которые пока не дали своего согласия – например Притула имеет предложение от «Александрии» и ждет 9 июня, чтобы узнать останется ли команда Шарана в Премьер-лиге.

Марченко провел 11 матчей в нынешнем сезоне, в которых пропустил 15 голов и четырежды оставил свои ворота в неприкосновенности.