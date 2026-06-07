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  4. ВАЩУК: «При Мальдере сборная играет так же, как и при Реброве»
Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 17:34 |
339
0

ВАЩУК: «При Мальдере сборная играет так же, как и при Реброве»

С Польшей украинцы играли так же, как и раньше

07 июня 2026, 17:34 |
339
0
ВАЩУК: «При Мальдере сборная играет так же, как и при Реброве»
УАФ. Владислав Ващук
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Бывший игрок сборной Украины Владислав Ващук оценил игру национальной команды под руководством нового тренера Андреа Мальдеры, а также поделился ожиданиями от товарищеского матча с Данией.

«Товарищеский матч – это товарищеский матч. Думаю, что в Дании мы увидим примерно такую же игру в исполнении сборной Украины, как и в матче против Польши. На прошлой неделе во Вроцлаве я не увидел никаких изменений в картине игры нашей команды, то же самое, что было и при Реброве. Было несколько новичков, а точнее дебютантов, разве в этом разница. Такое вливание свежей крови в контрольных играх – обычная практика. Нужно увеличивать конкуренцию в сборной», – сказал он.

Ващук отметил, что в игре с Польшей никто не рисковал, чтобы не получить травмы. Команды играли без страсти и напряжения. По его мнению, ротация состава в этих матчах логична, поскольку задачей тренера является также проверка ближайшего резерва.

«Фаворита в этой игре нет, на мой взгляд. Думаю, что многое будет зависеть от того, как сыграют наши защитники, ведь в обороне у сборной Украины есть проблемы. Если сзади будет бетон, то впереди хотя бы гол, но наши ребята сумеют забить. Поставлю на то, что матч завершится со счетом 1:1», – отметил Ващук.

Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Сергея Реброва. Матч против Дании станет для него лишь вторым во главе команды.

Встреча пройдет в Оденсе в воскресенье, 7 июня. Начало игры – в 19:30.

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Владислав Ващук сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Андрей Плыгун Источник: BLIK
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