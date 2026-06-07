ЯРЕМЧУК: «С Мальдерой мы открываем для себя футбол с новой стороны»

Нападающий «Олимпиакоса» и сборной Украины Роман Яремчук поделился своими впечатлениями о работе с новым главным тренером национальной команды Андреа Мальдерой.

«Прежде всего, у нас действительно очень много теоретических занятий. Считаю, что футболисты получают от этого удовольствие, потому что мы познаем футбол с новой стороны. Познаю футбол в таких деталях, которые раньше за 30 лет не мог себе представить. Я и все футболисты вокруг меня говорят, что сейчас мы проходим процесс адаптации с новым тренером, и это довольно интересно», – отметил футболист.

По словам Яремчука, тренеру нужно время на построение команды. Он обратил внимание, что у Мальдеры много информации, которую тот хотел бы донести до игроков в сжатые сроки. Футболисты со своей стороны стараются внимательно слушать наставника и выполнять его указания.

Мальдера сменил в сборной Украины Сергея Реброва. С последним команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026.

Следующий матч украинцы сыграют против Дании в воскресенье, 7 июня. Начало матча – в 19:30 по киевскому времени.