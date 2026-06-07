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Чемпионат мира
07 июня 2026, 18:27 | Обновлено 07 июня 2026, 18:31
419
0

ФОТО. Олли Кейн и другие ошибки. Хаос на матче сборной Англии

Забавный эпизод во время товарищеского матча

07 июня 2026, 18:27 | Обновлено 07 июня 2026, 18:31
419
0
ФОТО. Олли Кейн и другие ошибки. Хаос на матче сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
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Организаторы товарищеского матча между сборными Англии и Новой Зеландии допустили забавную ошибку при выводе стартового состава англичан на табло.

На американской арене «Реймонд Джеймс Стэдиум» болельщики заметили, что имена и фамилии игроков сборной Англии не соответствовали действительности.

Ошибка организаторов дезориентировала фанатов, которые не смогли сразу распознать всех футболистов на поле.

Единственным игроком, чьи данные были указаны правильно, стал вратарь Джордан Пикфорд. С остальными футболистами ситуация оказалась плачевной.

Репетиция перед ЧМ-2026 прошла удачно для сборной Англии. Европейская команда минимально обыграла соперника (1:0), единственный гол на счету Гарри Кейна.

ФОТО. Олли Кейн и другие ошибки. Хаос на матче сборной Англии

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Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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