Организаторы товарищеского матча между сборными Англии и Новой Зеландии допустили забавную ошибку при выводе стартового состава англичан на табло.

На американской арене «Реймонд Джеймс Стэдиум» болельщики заметили, что имена и фамилии игроков сборной Англии не соответствовали действительности.

Ошибка организаторов дезориентировала фанатов, которые не смогли сразу распознать всех футболистов на поле.

Единственным игроком, чьи данные были указаны правильно, стал вратарь Джордан Пикфорд. С остальными футболистами ситуация оказалась плачевной.

Репетиция перед ЧМ-2026 прошла удачно для сборной Англии. Европейская команда минимально обыграла соперника (1:0), единственный гол на счету Гарри Кейна.

ФОТО. Олли Кейн и другие ошибки. Хаос на матче сборной Англии

❌🚨 𝗡𝗘𝗪: Fans have noticed that the WRONG names were shown for the English national team during their pre World Cup friendly. pic.twitter.com/l7VO1BbkIj — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 7, 2026