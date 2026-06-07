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Турция
07 июня 2026, 14:44 | Обновлено 07 июня 2026, 14:45
1561
0

«Ситуация очень серьезная». В Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова

Юнус Эмре Сел поделился подробностями переговоров относительно украинского вингера

07 июня 2026, 14:44 | Обновлено 07 июня 2026, 14:45
1561
0
«Ситуация очень серьезная». В Турции раскрыли детали трансфера Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий журналист Юнус Эмре Сел рассказал о деталях переговоров между «Трабзонспором» и «Жироной» по поводу украинского вингера испанского клуба Виктора Цыганкова.

«Конечно, трансферное окно для Трабзонспора еще не закрыто. В клубе очень серьезно относятся к подписанию Цыганкова из «Жироны». Встреча с игроком уже прошла. Цыганков хочет принять решение после матча сборных Украины и Дании.

«Трабзонспор» хочет подписать его как можно раньше. Переговоры продолжаются, сейчас ситуация очень серьезная. Похоже, что проблем не будет, но в таких трансферах сложно что-то загадывать. Его роль может быть очень важной в планах Фатиха Текке (главного тренера «Трабзонспора» – прим.)», – сказал журналист в эфире A Spor.

Сообщалось, что «Трабзонспор» поставил ультиматум Цыганкову и «Жироне».

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Трабзонспор Жирона чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Ла Лига Виктор Цыганков трансферы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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