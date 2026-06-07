Флавио КОБОЛЛИ: «Когда он это сделал, я почти заплакал»
Итальянский теннисист поделился ожиданиями от матча против Александра Зверева
Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 14) поделился своими ожиданиями от финала Ролан Гаррос 2026 года против немца Александра Зверева (АТР 3):
«Сорванный матч против Арнальди? Когда он подошёл ко мне почти час назад, я чуть не расплакался. Понимаете, это то, чего совсем не ожидаешь. Я был готов сыграть этот матч.
Когда он пришел, мне было очень жаль его. Но, в то же время, я, конечно, очень рад результату, которого достиг на этой неделе. Да, сейчас я и грустный, и счастливый одновременно. Возможно, почти четыре дня отдыха – это слишком много, и ты теряешь ритм».
Я думаю, что, безусловно, буду готов к финалу, я также знаю, что буду свежим. Возможно, дополнительное время отдыха поможет, а может и нет. Я скажу вам после финала».
Матч Флавио Коболли – Александр Зверев состоится 7 июня в 16:00 по киевскому времени.
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