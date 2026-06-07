Флавио КОБОЛЛИ: «Когда он это сделал, я почти заплакал»

Итальянский теннисист Флавио Коболли (АТР 14) поделился своими ожиданиями от финала Ролан Гаррос 2026 года против немца Александра Зверева (АТР 3):

«Сорванный матч против Арнальди? Когда он подошёл ко мне почти час назад, я чуть не расплакался. Понимаете, это то, чего совсем не ожидаешь. Я был готов сыграть этот матч.

Когда он пришел, мне было очень жаль его. Но, в то же время, я, конечно, очень рад результату, которого достиг на этой неделе. Да, сейчас я и грустный, и счастливый одновременно. Возможно, почти четыре дня отдыха – это слишком много, и ты теряешь ритм».

Я думаю, что, безусловно, буду готов к финалу, я также знаю, что буду свежим. Возможно, дополнительное время отдыха поможет, а может и нет. Я скажу вам после финала».

Матч Флавио Коболли – Александр Зверев состоится 7 июня в 16:00 по киевскому времени.