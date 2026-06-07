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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 15:29 | Обновлено 07 июня 2026, 16:00
1033
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Флавио Коболли – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос

Решающий поединок начнется 7 июня не ранее 16:00 по Киеву

07 июня 2026, 15:29 | Обновлено 07 июня 2026, 16:00
1033
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Флавио Коболли – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли
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7 июня, состоится финал Ролан Гаррос в мужском разряде, в котором сойдутся Флавио Коболли (АТР 14) и Александр Зверев (АТР 3).

Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Флавои Коболли

Итальянец проводит лучший мейджор в карьере, он впервые добрался до финала, что уже отличный результат. Коболли может и не видели в финале, хотя он сильный игрок из топ-20. У спортсмена не было сложной сетки, хотя каждый середняк здесь опасен.

Теннисист в первом круге одолел земляка Пеллегрино – 6:4, 7:6, 6:3, далее разобрался с китайцем Ву И – 6:4, 6:4, 6:4, потом была победа над американцем Лернером Тином – 6:2, 6:2, 6:3. В четвертом круге был еще один представитель США Швайда, его Коболли обыграл в четырех сетах – 6:2, 6:3, 6:7, 7:6. Самый известный соперник был в четвертьфинале, шестая ракетка мира Феликс Оже Альяссим – 6:4, 4:6, 6:4, 6:4. В полуфинале должно было состоятся дерби с итальянцем Арнальди, но соперник снялся с турнира из-за вируса.

Александр Зверев

У немца хорошая карьера, в которой не хватает только выигранных шлемов. Зверев стал топ-теннисистом в молодые годы, он долго держится на высоком уровне, была выигранная Олимпиада, итоговые турниры, но только не мейджоры.

Сейчас отличный момент преодолеть свое проклятие, Синнер и Джокович вылетели, Алькарас не играет, теннисист проведет на шлемах свой четвертый финал, причем второй на Ролан Гаррос.

Свой путь к финалу спортсмен начал с победы над французом Бонзи – 6:3, 6:4, 6:2, потом разобрался с чехом Махачем – 6:4, 6:2, 6:2, далее удалось разобраться с еще одним теннисистом и з Франции Али – 6:4, 6:3, 5:7, 6:2. Нидерландца Де Йонга прошел в трех партиях – 7:6, 6:4, 6:1, как и испанца Ходара – 7:6, 6:1, 6:1. В полуфинале была победа над чехом Меншиком – 7:5, 6:2, 3:6, 6:3.

Личные встречи

Спортсмены пересекались четыре раза, счет 3:1 в пользу немецкого теннисиста. На грунте состоялось три встречи, Зверев ведет 2:1. Последний матч состоялся недавно, на турнире в Мадриде, Коболли уступил в двух сетах – 1:6, 4:6. Стоит отметить, что спортсмены играли между собой и в прошлом году на Ролан Гаррос, но тогда это был третий круг, где Зверев без проблем выиграл в трех сетах.

Прогноз

На бумаге немец котируется фаворитом этого финала, что и не удивительно, ведь он уже в четвертый раз сыграет в решающем матче мейджора. Конечно, мотивация будет высокой, но важно справиться с волнением.

Зверев точно заслужил свой первый шлем, если не сейчас, то когда? Коболли тоже не собирается проигрывать свой первый финал. Я поставлю на успех немца с форой -4,5 гейма за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Флавио Коболли
07.06.2026 -
16:00
Александр Зверев
Фора Зверева (-4.5) 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Кто это писал? Зверева обозвали Джоковичем, а ATP обозвали WTA
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