Ролан Гаррос07 июня 2026, 13:11 |
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Фаворит очевиден. Букмекеры объявили коэффициенты на финал Ролан Гаррос
Александр Зверев должен побеждать Флавио Коболли
07 июня 2026, 13:11 |
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В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин между итальянцем Флавио Коболли (АТР 14) и немцем Александром Зверевым (АТР 3).
Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.
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Коэффициент на победу Флавио составляет 4,33, что делает его абсолютным аутсайдером в этой паре. Шансы Зверева выиграть первый в карьере турнир серии Grand Slam оценивают в 1,23.
Поединок состоится в Париже. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.
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