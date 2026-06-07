Фаворит очевиден. Букмекеры объявили коэффициенты на финал Ролан Гаррос

В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин между итальянцем Флавио Коболли (АТР 14) и немцем Александром Зверевым (АТР 3).

Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.

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Коэффициент на победу Флавио составляет 4,33, что делает его абсолютным аутсайдером в этой паре. Шансы Зверева выиграть первый в карьере турнир серии Grand Slam оценивают в 1,23.

Поединок состоится в Париже. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.