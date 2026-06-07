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Ролан Гаррос
07 июня 2026, 13:11 |
305
0

Фаворит очевиден. Букмекеры объявили коэффициенты на финал Ролан Гаррос

Александр Зверев должен побеждать Флавио Коболли

07 июня 2026, 13:11 |
305
0
Фаворит очевиден. Букмекеры объявили коэффициенты на финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine
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В воскресенье, 7 июня 2026 года, состоится финальный матч «Ролан Гаррос» 2026 среди мужчин между итальянцем Флавио Коболли (АТР 14) и немцем Александром Зверевым (АТР 3).

Букмекеры объявили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу Флавио составляет 4,33, что делает его абсолютным аутсайдером в этой паре. Шансы Зверева выиграть первый в карьере турнир серии Grand Slam оценивают в 1,23.

Поединок состоится в Париже. Начало матча запланировано на 16:00 по киевскому времени.

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Александр Зверев Флавио Коболли Ролан Гаррос 2026 букмекеры котировки букмекеров азарт
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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