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Украина. Первая лига
07 июня 2026, 11:17 |
829
0

Неудачник Первой лиги начал терять лидеров

Понижение в классе прогнозированно привело к изменениям в составе «Подолья»

07 июня 2026, 11:17 |
829
0
Неудачник Первой лиги начал терять лидеров
ФК Подолье
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Как стало известно Sport.ua, после вылета хмельницкого «Подолья» во Вторую лигу из клуба уже ушло несколько исполнителей.

В частности, бомбардир и капитан команды, 38-летний Вадим Шаврин, трудоустроился в «Колосе» из Полонного, в последнее время стабильно демонстрирующего высокие результаты на любительском уровне.

Решил не продлевать контракт с «Подольем» универсальный защитник Давронбек Азизов.

Явно ниже ожиданий отыграл в Хмельницком и уже покинул клуб арендованный у «Черноморца» вингер Евгений Рязанцев.

В режиме ожидания находятся голкипер Иван Пономаренко, защитник Сергей Заец и полузащитник Александр Снижко. Их контракты с «Подольем» закончились, а разговоров о подписании новых соглашений у футболистов еще не было.

Кроме того, без контрактов в настоящее время вратарь Валерий Юрчук, защитник Александр Николишин, полузащитник Владимир Рудюк и нападающий Ярослав Квасов. 30 июня завершатся соглашения защитника Владислава Шкиндера и полузащитника Антона Савина.

Еще несколько исполнителей играли в «Подолье» на правах аренды и теперь должны вернуться в свои клубы: защитник Владислав Шершень и полузащитник Алексей Безручук – в «Колос», полузащитник Ростислав Баран – в «Верес», нападающий Антон Демченко – в «Кудровку».

По итогам прошедшего сезона «Подолье» под руководством Александра Воловика заняло предпоследнее место в Первой лиге. Команда возвращается во Вторую лигу, где последний раз играла в сезоне 2020/21.

Ранее экс-защитник «Кудровки» с травмой остался без нового контракта.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Вторая лига Украины инсайд Подолье Хмельницкий Вадим Шаврин Давронбек Азизов Евгений Рязанцев Иван Пономаренко Александр Снижко Валерий Юрчук Александр Николишин Владимир Рудюк Ярослав Квасов Владислав Шкиндер Антон Савин Антон Демченко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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