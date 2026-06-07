Неудачник Первой лиги начал терять лидеров

Как стало известно Sport.ua, после вылета хмельницкого «Подолья» во Вторую лигу из клуба уже ушло несколько исполнителей.

В частности, бомбардир и капитан команды, 38-летний Вадим Шаврин, трудоустроился в «Колосе» из Полонного, в последнее время стабильно демонстрирующего высокие результаты на любительском уровне.

Решил не продлевать контракт с «Подольем» универсальный защитник Давронбек Азизов.

Явно ниже ожиданий отыграл в Хмельницком и уже покинул клуб арендованный у «Черноморца» вингер Евгений Рязанцев.

В режиме ожидания находятся голкипер Иван Пономаренко, защитник Сергей Заец и полузащитник Александр Снижко. Их контракты с «Подольем» закончились, а разговоров о подписании новых соглашений у футболистов еще не было.

Кроме того, без контрактов в настоящее время вратарь Валерий Юрчук, защитник Александр Николишин, полузащитник Владимир Рудюк и нападающий Ярослав Квасов. 30 июня завершатся соглашения защитника Владислава Шкиндера и полузащитника Антона Савина.

Еще несколько исполнителей играли в «Подолье» на правах аренды и теперь должны вернуться в свои клубы: защитник Владислав Шершень и полузащитник Алексей Безручук – в «Колос», полузащитник Ростислав Баран – в «Верес», нападающий Антон Демченко – в «Кудровку».

По итогам прошедшего сезона «Подолье» под руководством Александра Воловика заняло предпоследнее место в Первой лиге. Команда возвращается во Вторую лигу, где последний раз играла в сезоне 2020/21.

Ранее экс-защитник «Кудровки» с травмой остался без нового контракта.