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Сборная УКРАИНЫ
07 июня 2026, 10:44 | Обновлено 07 июня 2026, 10:46
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Эксперт объяснил, почему у Мальдеры заканчивается время на эксперименты

Олег Федорчук дал прогноз на матч Дания – Украина

07 июня 2026, 10:44 | Обновлено 07 июня 2026, 10:46
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0
Эксперт объяснил, почему у Мальдеры заканчивается время на эксперименты
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Мальдера
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Известный в прошлом футболист, а затем тренер Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua сделал прогноз на очередной контрольный матч сборной Украины – с датчанами, который состоится 7 июня в Оденсе:

– Очень насыщенной была программа подготовки нашей главной команды к спаррингам с поляками и датчанами, которая впервые за последние годы проходила на Родине – во Львове. Конечно, нельзя недооценивать логистические нюансы, но в плане, прежде всего, мотивации, проведения сборов в Украине дорогого стоит. Во Вроцлаве наши ребята превосходили хозяев в желании сыграть через не могу, убежден, что и в Оденсе с настроем не будет проблем.

– А что касается игровой составляющей, противостояние чем-то будет напоминать вроцлавское?

– Знаете, сложно предсказать, как будут разворачиваться события в Оденсе, ведь, на мой взгляд, Андреа Мальдера бросит в бой, как минимум, шесть не начинавших во Вроцлаве футболистов. Речь идет о ротации практически во всех линиях. Желание итальянского специалиста иметь исчерпывающую информацию о возможностях подопечных понятно, ведь процесс притирки только в разгаре. Кстати, потому он и рискнул доверить стоперу Александру Романчуку правый фланг защиты. Прогадал, дебютировал Романчук неудачно, но ничего страшного, не забывайте, что наша сборная обновляется и здесь все не может быть гладко.

– Но ведь не надо забывать, что уже осенью наша сборная будет проводить официальные матчи.

– Согласен, время для экспериментов у Мальдеры заканчивается – осенью испытание Лигой наций, где напряжение и ответственность будут на совсем ином уровне. Надо обязательно учитывать каждую мелочь, поэтому в Оденсе убедимся, как Мальдера поработал над исправлением допущенных во Вроцлаве ошибок, или подготовил какие-то тактические заготовки.

Скрывать не буду, мне импонирует игровая манера датчан, пытающихся атаковать большими силами, добавляющих в динамике в завершающей фазе. Неудивительно, что на домашних поединках всегда аншлаг.

Склоняюсь к тому, что именно безумная поддержка 12-го игрока поможет датчанам в Оденсе вырвать победу – 2:1. Но не следует драматизировать, на этом этапе результат не играет основную роль.

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инсайд Мнение эксперта Олег Федорчук Дания - Украина сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Андреа Мальдера товарищеские матчи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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