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Товарищеские матчи
07 июня 2026, 10:29 | Обновлено 07 июня 2026, 10:44
279
0

Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 7 июня в датском Оденсе проходит товарищеский матч

07 июня 2026, 10:29 | Обновлено 07 июня 2026, 10:44
279
0
Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE
УАФ. Андреа Мальдера
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​Вечером 7 июня сборная Украины проходит товарищеский матч против команды Дании.

Смотрите в 21:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Андреа Мальдеры.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проводят встречу в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в датском городе Оденсе.

Это второй поединок для итальянского специалиста на посту главного тренера сборной Украины.

Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом события

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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