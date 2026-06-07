Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE
Вечером 7 июня в датском Оденсе проходит товарищеский матч
Вечером 7 июня сборная Украины проходит товарищеский матч против команды Дании.
Смотрите в 21:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Андреа Мальдеры.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проводят встречу в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в датском городе Оденсе.
Это второй поединок для итальянского специалиста на посту главного тренера сборной Украины.
Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE
Видеоплейер будет добавлен перед началом события
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