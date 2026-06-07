​Вечером 7 июня сборная Украины проходит товарищеский матч против команды Дании.

Смотрите в 21:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Андреа Мальдеры.

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Команды проводят встречу в 19:30 на стадионе Odense Isstadion в датском городе Оденсе.

Это второй поединок для итальянского специалиста на посту главного тренера сборной Украины.

Дания – Украина. Пресс-конференция Мальдеры. Смотреть онлайн LIVE

Видеоплейер будет добавлен перед началом события