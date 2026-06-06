Дания – Украина. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

В воскресенье, 7 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене в 19:30 по киевскому времени начнется товарищеский поединок между сборными Дании и Украины. Эта игра будет носить сугубо информативный характер для тренерских штабов обеих команд, а также позволит футболистам неплохо размяться перед отпуском, но не более того. Ведь ни датчане, ни украинцы на чемпионат мира-2026 выйти так и не смогли.

Что любопытно, Дания и Украина почти до последнего претендовали на поездку на ЧМ-2026. Но в плей-офф европейской квалификации «сине-желтые» тогда еще с Сергеем Ребровым во главе сразу же «срезались» на Швеции (1:3), а вот датчане сумели в полуфинале пройти Северную Македонию (4:0), но затем в решающей игре уступили чехам (2:2, 1:3 – по пенальти). Поэтому сейчас, в начале июня, когда многие сборные играют спарринги, ведя тем самым подготовку к старту на мировом первенстве, Дании и Украине остается готовиться только к следующим официальным баталиям – Лиге наций, а также отборам на Евро-2028 и ЧМ-2030.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

В текущее окно международных матчей датчане и украинцы решили провести по два спарринга. «Сине-желтые» в дебютном поединке для Андреа Мальдеры на посту главного тренера сумели удивить, обыграв уверенно с точки зрения счета сборную Польши (2:0), хотя по игре вопросов к нашей команде хватало. Датчане свой первый спарринг проводили на три дня позже, поехав в Бельгию на игру с ДР Конго, которая завершилась ничьей 0:0.

В отличие от украинской национальной команды, Дания не меняла главного тренера после невыхода на ЧМ-2026. Командой по-прежнему руководит Брайан Ример, который хорошо знаком с подавляющим большинством кандидатов на место в основе, но не боится экспериментировать, особенно с молодежью. Также Ример прививает своим подопечным агрессивный футбол с акцентом на прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку – так называемый вертикальный стиль игры.

Какой же будет сборная Украины в спарринге с Данией? Пока загадывать крайне сложно, так как Андреа Мальдера вряд ли успел полноценно донести до своих подопечных все тактические требования. Июньские матчи нужны новому наставнику «сине-желтых», прежде всего, чтобы оглядеться и понять ситуацию внутри команды, оценить игроков, которых он вызвал на этот сбор, чтобы делать в будущем какие-либо выводы. Пока итальянский тренер прекрасно осознает, что эта версия сборной Украины еще далека до того, чего бы он хотел от нее видеть. Не зря после победы над поляками Мальдера заявил следующее: «Мы можем играть лучше с тактической точки зрения».

По заявкам, оглашенным тренерами на предстоящий спарринг, Дания видится фаворитом. Плюс ко всему в ее пользу сыграет еще и фактор домашнего газона. У Римера есть звезды не просто из топ-лиг, но и из топ-клубов. Это центрбек «Барселоны» Андреас Кристенсен, вингер «Манчестер Юнайтед» Патрик Доргу, центрфорвард «Наполи» Расмус Хойлунд. Но хватает в этой команде и молодых очень интересных футболистов, которые пока не имеют большого количества игровой практики в национальной команде. Речь, прежде всего, о 24-летнем вратаре Филипе Йоргенсене из «Челси», которому дали сыграть против ДР Конго, а также о 22-летнем центрфорварде «Ньюкасла» Вильяме Осуле, 21-летнем нападающем «РБ Лейпциг» Конраде Хардере, 19-летнем центрбеке «Страсбурга» Лукасе Хойсберге. Все они пока имеют минимальный опыт выступлений на международном уровне, и наверняка матч против Украины станет для кого-то из них шансом заявить о себе перед тренерским штабом.

С другой стороны, в матче с ДР Конго в игре датчан бросились в глаза проблемы с реализацией моментов. Поэтому вряд ли можно ожидать и в спарринге с Украиной большого количества голов от Дании, но эта команда вполне способна победить с минимальным разрывом в счете, или с разницей в два мяча максимум. Триумф команды Мальдеры в этой игре станет, пожалуй, еще большей сенсацией, на которую мы можем надеяться, но не факт, чтобы прям рассчитывать.

Поэтому лучший прогноз на этот матч будет без привязки к счету и победителю. Скорее, это тотал меньше 2,5. Во-первых, обе команды устали после недавних первых своих спаррингов. Во-вторых, у Дании ожидаются кадровые эксперименты, а Украина пока просто лишь нащупывает свой футбол с новым тренером. В-третьих, в товарищеских матчах куда приятнее следить за ходом поединка без существенных переживаний за результат. В конце концов, эти игры для того и проводятся, чтобы в них допускались ошибки и выявлялись проблемы, над устранением которых тренеры и команды будут работать в дальнейшем.