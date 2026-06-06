ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб выкупил игрока, арендованного у Жироны
Ладислав Крейчи стал полноценным игроком «Вулвергхэмптона»
Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о выкупе контракта Ладислава Крейчи у испанской «Жироны».
Чешский защитник провел весь сезон 2025/26 в аренде в составе «волков» за семь миллионов евро.
Оба клуба еще летом 2025 года договорились об аренде Ладислава с обязательным правом выкупа за 23 миллиона евро.
За «волков» Крейчи сыграл 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Интересно, что по результатам сезона и «Вулверхэмптон», и «Жирона» попали в зону вылета и отправились в низшие дивизионы.
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