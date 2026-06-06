Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб выкупил игрока, арендованного у Жироны
Англия
06 июня 2026, 22:43 | Обновлено 06 июня 2026, 22:46
506
0

ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб выкупил игрока, арендованного у Жироны

Ладислав Крейчи стал полноценным игроком «Вулвергхэмптона»

06 июня 2026, 22:43 | Обновлено 06 июня 2026, 22:46
506
0
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб выкупил игрока, арендованного у Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ладислав Крейчи
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Английский «Вулверхэмптон» официально объявил о выкупе контракта Ладислава Крейчи у испанской «Жироны».

Чешский защитник провел весь сезон 2025/26 в аренде в составе «волков» за семь миллионов евро.

Оба клуба еще летом 2025 года договорились об аренде Ладислава с обязательным правом выкупа за 23 миллиона евро.

За «волков» Крейчи сыграл 32 матча, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Интересно, что по результатам сезона и «Вулверхэмптон», и «Жирона» попали в зону вылета и отправились в низшие дивизионы.

По теме:
Тоттенхэм усилился бывшим напарником Забарного. Контракт на четыре года
Поиск новых клубов. Летом Динамо может попрощаться с пятью легионерами
К Буяльскому есть интерес из-за границы. Суркис определил судьбу игрока
Ладислав Крейчи Жирона Вулверхэмптон трансферы Чемпионшип Сегунда чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Вулверхэмптон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фабрегас назвал главные недостатки чемпионата Италии
Футбол | 06 июня 2026, 22:53 0
Фабрегас назвал главные недостатки чемпионата Италии
Фабрегас назвал главные недостатки чемпионата Италии

Сеск Фабрегас недоволен тем, что в основном команды в Серии А нацелены на разрушение

Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 06 июня 2026, 04:26 6
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен

Боксер считает, что Рико до остановки лидировал по очкам

Поляки закрыли двери для сборной Украины
Футбол | 06.06.2026, 20:42
Поляки закрыли двери для сборной Украины
Поляки закрыли двери для сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Бокс | 06.06.2026, 05:13
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
05.06.2026, 09:16 32
Футбол
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 23
Теннис
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем