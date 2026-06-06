Украина. Премьер лига06 июня 2026, 21:25 |
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В Буковине появится первый легионер
Эдвин Одинака едет в Черновцы
06 июня 2026, 21:25 |
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«Буковина» берет первого легионера. Черновицкий клуб согласовал условия личного контракта с нигерийцем по имени Эдвин Одинака.
Будущему новичку 22 года, и он может закрыть две позиции – правого защитника и вингера. Ранее он выступал в Боснии и Герцеговине, однако контракт с клубом «Железничар» подошел к концу.
Также это может быть далеко не последний легионер. В «Буковине» этим летом могут появиться бразильцы.
«Буковина» уверенно выиграла второй по силе дивизион Украины и вышла в УПЛ.
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