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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 21:25 |
1137
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В Буковине появится первый легионер

Эдвин Одинака едет в Черновцы

06 июня 2026, 21:25 |
1137
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В Буковине появится первый легионер
Instagram. Эдвин Одинака
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«Буковина» берет первого легионера. Черновицкий клуб согласовал условия личного контракта с нигерийцем по имени Эдвин Одинака.

Будущему новичку 22 года, и он может закрыть две позиции – правого защитника и вингера. Ранее он выступал в Боснии и Герцеговине, однако контракт с клубом «Железничар» подошел к концу.

Также это может быть далеко не последний легионер. В «Буковине» этим летом могут появиться бразильцы.

«Буковина» уверенно выиграла второй по силе дивизион Украины и вышла в УПЛ.

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Буковина Черновцы Железничар Сараево трансферы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ свободный агент
Руслан Полищук Источник: Игорь Бурбас
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