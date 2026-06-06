В Буковине появится первый легионер

«Буковина» берет первого легионера. Черновицкий клуб согласовал условия личного контракта с нигерийцем по имени Эдвин Одинака.

Будущему новичку 22 года, и он может закрыть две позиции – правого защитника и вингера. Ранее он выступал в Боснии и Герцеговине, однако контракт с клубом «Железничар» подошел к концу.

Также это может быть далеко не последний легионер. В «Буковине» этим летом могут появиться бразильцы.

«Буковина» уверенно выиграла второй по силе дивизион Украины и вышла в УПЛ.