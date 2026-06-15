Жирона после провала в Ла Лиге решила приобрести футболиста Динамо

Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко попал в сферу интересов испанской «Жироны».

По информации испанских СМИ, каталонский клуб внимательно следит за 23-летним украинцем и рассматривает возможность его подписания во время летнего трансферного окна.

В то же время «Жирона» не является единственным претендентом на футболиста. Интерес к Вивчаренко также проявляют «Депортиво» из Ла-Коруньи, американская «Филадельфия Юнион» и греческий «Панатинаикос».

Контракт украинского защитника с «Динамо» действует до лета 2028 года, а сумма отступных, по данным источника, составляет шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Вивчаренко регулярно выходил на поле в составе киевлян, выступая как во внутренних турнирах, так и на еврокубковой арене. Всего за первую команду «Динамо» он уже провел более 70 матчей.