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  4. Жирона после провала в Ла Лиге решила приобрести футболиста Динамо
Испания
15 июня 2026, 06:02 |
787
0

Жирона после провала в Ла Лиге решила приобрести футболиста Динамо

Вивчаренко может перейти в каталонский клуб

15 июня 2026, 06:02 |
787
0
Жирона после провала в Ла Лиге решила приобрести футболиста Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Константин Вивчаренко
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Левый защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко попал в сферу интересов испанской «Жироны».

По информации испанских СМИ, каталонский клуб внимательно следит за 23-летним украинцем и рассматривает возможность его подписания во время летнего трансферного окна.

В то же время «Жирона» не является единственным претендентом на футболиста. Интерес к Вивчаренко также проявляют «Депортиво» из Ла-Коруньи, американская «Филадельфия Юнион» и греческий «Панатинаикос».

Контракт украинского защитника с «Динамо» действует до лета 2028 года, а сумма отступных, по данным источника, составляет шесть миллионов евро.

В прошлом сезоне Вивчаренко регулярно выходил на поле в составе киевлян, выступая как во внутренних турнирах, так и на еврокубковой арене. Всего за первую команду «Динамо» он уже провел более 70 матчей.

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Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
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