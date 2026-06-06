Андрей ЛУНИН: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»
Андрей Лунин дал комментарий о своем отсутствии на сборах
Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свое отсутствие в расположении сборной Украины.
– Андреа Мальдера сообщил, что вам все же не удастся присоединиться к сборной Украины. Можете ли вы поделиться, что именно стало причиной?
– Да, к сожалению. Как сказал Андреа Мальдера – там определенные моменты с клубом, из-за которых не смог приехать. На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем, – отметил Лунин.
Голкипер таким образом пропустил товарищеский матч с Польшей (2:0) и не попал в заявку на игру с Данией 7 июня.
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