Андрей ЛУНИН: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свое отсутствие в расположении сборной Украины.

– Андреа Мальдера сообщил, что вам все же не удастся присоединиться к сборной Украины. Можете ли вы поделиться, что именно стало причиной?

– Да, к сожалению. Как сказал Андреа Мальдера – там определенные моменты с клубом, из-за которых не смог приехать. На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем, – отметил Лунин.

Голкипер таким образом пропустил товарищеский матч с Польшей (2:0) и не попал в заявку на игру с Данией 7 июня.