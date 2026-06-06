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  4. Андрей ЛУНИН: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 21:09 |
903
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Андрей ЛУНИН: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»

Андрей Лунин дал комментарий о своем отсутствии на сборах

06 июня 2026, 21:09 |
903
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Андрей ЛУНИН: «На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин прокомментировал свое отсутствие в расположении сборной Украины.

– Андреа Мальдера сообщил, что вам все же не удастся присоединиться к сборной Украины. Можете ли вы поделиться, что именно стало причиной?

– Да, к сожалению. Как сказал Андреа Мальдера – там определенные моменты с клубом, из-за которых не смог приехать. На следующий сбор уже не должно быть никаких проблем, – отметил Лунин.

Голкипер таким образом пропустил товарищеский матч с Польшей (2:0) и не попал в заявку на игру с Данией 7 июня.

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Андрей Лунин Реал Мадрид товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина Андреа Мальдера
Руслан Полищук Источник: Трибуна
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