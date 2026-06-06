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  4. Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Испания
06 июня 2026, 21:40 |
3821
0

Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор

Цель Виктора – остаться в Испании

06 июня 2026, 21:40 |
3821
0
Цыганков решил, где продолжит карьеру. Разочаровал Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее Виктора Цыганкова в «Жироне» становится всё более неопределённым после вылета каталонского клуба из Ла Лиги.

По информации известного испанского издания Mundo Deportivo, 28-летний украинец входит в число футболистов, которых клуб готов рассмотреть на продажу во время летнего трансферного окна. Руководство «Жироны» работает над перестройкой состава перед сезоном в Сегунде, а Цыганков остается одним из самых ликвидных активов команды.

Контракт вингера рассчитан до лета 2027 года, а его клаусула составляет 30 миллионов евро. В то же время из-за новых финансовых реалий клуб готов выслушивать предложения по трансферу украинца за сумму в 15 миллионов евро.

Сообщается, что представители футболиста уже ведут переговоры и определяют возможные варианты продолжения карьеры. Среди клубов, проявляющих интерес к Цыганкову, называют «Аякс», «Трабзонспор» и «Эспаньол».

Сам Цыганков хочет продолжить карьеру в Испании. Именно поэтому интерес со стороны «Эспаньола» может стать важным фактором в переговорах, хотя финансовые возможности каталонского клуба остаются ограниченными.

Что касается «Трабзонспора», то турецкий клуб якобы готов предложить около 10 миллионов евро, однако такая сумма вряд ли удовлетворит «Жирону».

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Дмитрий Олийченко Источник: Mundo Deportivo
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