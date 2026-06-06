Два украинца в топ-10 всемирного исследования CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список лучших молодых футболистов, которые чаще всего ускоряются по ходу матчей. В исследовании рассматривались игроки не старше 23 лет, которые играют в 45 сильнейших чемпионатах мира.

В десятке лучших сразу два представителя Премьер-лиги Украины – Артем Слесар из «Зари» и Назар Волошин из «Динамо», которые делают больше 19 ускорений за 90 минут.

Также в рейтинги CIES часто попадает еще один динамовец, Тарас Михавко.