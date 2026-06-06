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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 20:08 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
244
0

Два украинца в топ-10 всемирного исследования CIES

Артем Слесар из «Зари» и Назар Волошин из «Динамо» вошли в десятку лучших

06 июня 2026, 20:08 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
244
0
Два украинца в топ-10 всемирного исследования CIES
УАФ. Назар Волошин
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список лучших молодых футболистов, которые чаще всего ускоряются по ходу матчей. В исследовании рассматривались игроки не старше 23 лет, которые играют в 45 сильнейших чемпионатах мира.

В десятке лучших сразу два представителя Премьер-лиги Украины – Артем Слесар из «Зари» и Назар Волошин из «Динамо», которые делают больше 19 ускорений за 90 минут.

Также в рейтинги CIES часто попадает еще один динамовец, Тарас Михавко.

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Артем Слесар Назар Волошин (Динамо) Динамо Киев Заря Луганск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Тарас Михавко
Руслан Полищук Источник: CIES
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