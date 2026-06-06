Украина. Премьер лига06 июня 2026, 20:08 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
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Два украинца в топ-10 всемирного исследования CIES
Артем Слесар из «Зари» и Назар Волошин из «Динамо» вошли в десятку лучших
06 июня 2026, 20:08 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
244
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Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал список лучших молодых футболистов, которые чаще всего ускоряются по ходу матчей. В исследовании рассматривались игроки не старше 23 лет, которые играют в 45 сильнейших чемпионатах мира.
В десятке лучших сразу два представителя Премьер-лиги Украины – Артем Слесар из «Зари» и Назар Волошин из «Динамо», которые делают больше 19 ускорений за 90 минут.
Также в рейтинги CIES часто попадает еще один динамовец, Тарас Михавко.
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