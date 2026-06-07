Йожеф САБО: «Он не имеет права так играть»

Известный в прошлом украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о матче сборной Украины против Дании.

«Я считаю, что футболист, которого вызвали в национальную сборную, не имеет права играть небрежно. Он должен доказывать тренеру, что его пригласили в главную команду страны не просто так. Понимаю, что с Данией будет товарищеский матч, что конец сезона, не нужно выскакивать из штанов, однако и играть расконцентрированно тоже нельзя.

Результат в матче с Данией, на мой взгляд, не должен быть на первом месте. Выиграют или проиграют – неважно. Однако тренер должен получить как можно больше ценной для себя информации на будущее об игроках, а футболисты – не потерять его доверие. То есть сыграть в полную силу, зарекомендовать себя. И касается это всех: и новичков, и старожилов.

Как по мне, то Мальдера точно проведет ротацию состава. Конечно, не будет 11 новых игроков в старте, но пять-шесть, почему бы и нет. Тренер должен дать возможность хотя бы по тайму сыграть всем приглашенным. Разве что кто-то из вратарей не получит игрового времени», – сказал Сабо.