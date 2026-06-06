Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
Чемпионат мира
06 июня 2026, 19:57 | Обновлено 06 июня 2026, 20:00
646
0

«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана

Футбольная федерация высказалась о скандальной ситуации в аэропорту

06 июня 2026, 19:57 | Обновлено 06 июня 2026, 20:00
646
0
«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Федерация футбола Ирака выступила с заявлением после скандального задержания капитана сборной Аймена Хусейна в аэропорту Чикаго.

Правоохранители не узнали нападающего сборной Ирака и приняли его за другого человека, подозреваемого в террористической деятельности.

Хусейн пережил непростые семь часов своей жизни: футболист прошел длительную проверку и допрос.

Заявление Федерации футбола Ирака:

«Вітаємо ФІФА з тим, що вона надала право проведення чемпіонату світу країні, яка здатна утримувати протягом 7 годин гравця, про якого ніколи не говорили інакше, ніж через його виступи на полі.

Коли найкращого бомбардира Іраку, який кваліфікувався на найбільшу спортивну подію планети, після прибуття можуть сприймати як підозрюваного, важко не поставити запитання щодо того, який прийом буде забезпечено деяким збірним (зокрема Ірану) та їхнім уболівальникам.

Протягом багатьох років кожен аспект організації чемпіонату світу в Катарі ретельно аналізували, коментували та критикували. Сподіваюся, що Сполучені Штати зіткнуться з таким самим рівнем вимогливості та такою ж медійною увагою.

Браво, пане Інфантіно».

По теме:
Рискованная ставка. Сборная оставит травмированного лидера на ЧМ-2026
Килиан МБАППЕ: «Просмотр того матча может разбудить во мне демонов»
Наследие Петракова. Армения разошлась миром с Казахстаном
полиция скандал сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
Футбол | 06 июня 2026, 09:36 17
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную
В Турции рады решению Цыганкова отказаться от выступления за сборную

Трабзонспор ведет работу над трансфером Цыганкова

Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Футбол | 06 июня 2026, 07:01 7
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение
Динамо нашло замену вратарю. Футболист принял решение

Киевляне хотят подписать Ольхового

Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Футбол | 06.06.2026, 19:59
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Это фиаско. Пропустили на 90+6: Украина U17 уступила Латвии U17 в отборе ЧЕ
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Футбол | 06.06.2026, 17:45
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
06.06.2026, 07:27 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем