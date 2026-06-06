«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана

Федерация футбола Ирака выступила с заявлением после скандального задержания капитана сборной Аймена Хусейна в аэропорту Чикаго.

Правоохранители не узнали нападающего сборной Ирака и приняли его за другого человека, подозреваемого в террористической деятельности.

Хусейн пережил непростые семь часов своей жизни: футболист прошел длительную проверку и допрос.

Заявление Федерации футбола Ирака:

«Вітаємо ФІФА з тим, що вона надала право проведення чемпіонату світу країні, яка здатна утримувати протягом 7 годин гравця, про якого ніколи не говорили інакше, ніж через його виступи на полі.

Коли найкращого бомбардира Іраку, який кваліфікувався на найбільшу спортивну подію планети, після прибуття можуть сприймати як підозрюваного, важко не поставити запитання щодо того, який прийом буде забезпечено деяким збірним (зокрема Ірану) та їхнім уболівальникам.

Протягом багатьох років кожен аспект організації чемпіонату світу в Катарі ретельно аналізували, коментували та критикували. Сподіваюся, що Сполучені Штати зіткнуться з таким самим рівнем вимогливості та такою ж медійною увагою.

Браво, пане Інфантіно».