Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал перед ЧМ. 7 часов допроса: капитана сборной удерживали в аэропорту
Чемпионат мира
06 июня 2026, 19:33 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
1497
4

Скандал перед ЧМ. 7 часов допроса: капитана сборной удерживали в аэропорту

Аймен Хусейн стал жертвой ошибки в Чикаго

06 июня 2026, 19:33 | Обновлено 06 июня 2026, 20:09
1497
4 Comments
Скандал перед ЧМ. 7 часов допроса: капитана сборной удерживали в аэропорту
Getty Images/Global Images Ukraine. Аймен Хусейн
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Капитан сборной Ирака Аймен Хусейн пережил непростой опыт в аэропорту О’Хара в Чикаго, чтобы попасть на территорию США, которые станут одним из трех хозяев ЧМ-2026.

Пока национальная команда без каких-либо проблем прошла контроль после прилета, Аймена задержали правоохранители и подвергли длительной проверке.

Футболиста на протяжении семи часов допрашивали в аэропорту, обращаясь с ним как с потенциальным террористом.

Делегация Ирака пыталась урегулировать ситуацию, однако ее попытки оказались безуспешными – Хусейну пришлось отвечать на вопросы и ждать завершения проверки.

По информации издания AS, инцидент произошел из-за ошибки: сотрудники аэропорта перепутали футболиста с гражданином Ирака, которого подозревают в террористической деятельности.

Сборная Ирака впервые за 40 лет попала в чемпионат мира. На мундиале 2026 года команда выступит в группе I против Франции, Сенегала и Норвегии.

По теме:
Рискованная ставка. Сборная оставит травмированного лидера на ЧМ-2026
«Браво, Инфантино». В Ираке сделали заявление после задержания капитана
Килиан МБАППЕ: «Просмотр того матча может разбудить во мне демонов»
сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу скандал полиция
Андрей Витренко Источник: L'Equipe
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Футбол | 06 июня 2026, 20:02 0
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику

Вратарь готов к переходу в «Тоттенхэм»

Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06 июня 2026, 07:27 32
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу

Матвей может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге

ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06.06.2026, 12:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Футбол | 06.06.2026, 14:14
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Бокс | 06.06.2026, 10:19
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Я уявляю який скандал міг бути, якби на місці цього Хусейна (в якійсь іншій країні) був би спортсмен зі США.
Ответить
0
В первую очередь безопасность собственных граждан, так должно быть в каждом государстве в котором жизнь человека превыше всего
Ответить
0
Как вообще эту иранскую погань куда-либо пускают!?
Ответить
-6
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
06.06.2026, 04:26 6
Бокс
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
Усик назвал человека, из-за которого едва не проиграл бой Верховену
06.06.2026, 05:13 2
Бокс
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 2
Футбол
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
06.06.2026, 08:00 6
Футбол
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
Забарный получил роскошный вариант трансфера. Предложение из Испании
05.06.2026, 08:25 19
Футбол
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем