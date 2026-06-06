Скандал перед ЧМ. 7 часов допроса: капитана сборной удерживали в аэропорту

Капитан сборной Ирака Аймен Хусейн пережил непростой опыт в аэропорту О’Хара в Чикаго, чтобы попасть на территорию США, которые станут одним из трех хозяев ЧМ-2026.

Пока национальная команда без каких-либо проблем прошла контроль после прилета, Аймена задержали правоохранители и подвергли длительной проверке.

Футболиста на протяжении семи часов допрашивали в аэропорту, обращаясь с ним как с потенциальным террористом.

Делегация Ирака пыталась урегулировать ситуацию, однако ее попытки оказались безуспешными – Хусейну пришлось отвечать на вопросы и ждать завершения проверки.

По информации издания AS, инцидент произошел из-за ошибки: сотрудники аэропорта перепутали футболиста с гражданином Ирака, которого подозревают в террористической деятельности.

Сборная Ирака впервые за 40 лет попала в чемпионат мира. На мундиале 2026 года команда выступит в группе I против Франции, Сенегала и Норвегии.