Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Категорический ответ. Слот отказал клубу из Английской Премьер-лиги
Англия
06 июня 2026, 18:47 | Обновлено 06 июня 2026, 18:55
147
0

Категорический ответ. Слот отказал клубу из Английской Премьер-лиги

Нидерландский тренер не захотел сотрудничать с «Фулхэмом»

06 июня 2026, 18:47 | Обновлено 06 июня 2026, 18:55
147
0
Категорический ответ. Слот отказал клубу из Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Нидерландский специалист Арне Слот получил предложение от «Фулхэма» после увольнения с поста главного тренера «Ливерпуля».

По информации издания, Слот отказался от варианта с «дачниками», поскольку не был по-настоящему заинтересован в работе в этом клубе.

Арне по-прежнему остается среди свободных агентов, тогда как «Фулхэм» остался без наставника – Марку Силва покинул клуб, взяв курс на «Бенфику».

Напомним, Слот намеревался остаться в «Ливерпуле», однако негативные настроения среди болельщиков повлияли на его будущее.

За два года под руководством Арне «Ливерпуль» провел 113 матчей и выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб попрощался с легендой после вылета из АПЛ
В Фулхэме нашли замену Марку Силве, который возглавит Бенфику
Стало известно, будет ли Юрген Клопп возглавлять Реал в следующем сезоне
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Арне Слот Фулхэм
Андрей Витренко Источник: The Times
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Футбол | 06 июня 2026, 12:36 133
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков

Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове

Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Футбол | 06 июня 2026, 16:59 2
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере
Довбик назвал свой самый главный трофей в карьере

Признает, что трофей Пичичи стоит дома

В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Футбол | 06.06.2026, 14:14
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
В Ла Лиге нацелились на футболиста Динамо. Есть клаусула
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Бокс | 06.06.2026, 04:26
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Агит Кабайел озвучил свой счет по бою Усик – Верховен
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Футбол | 06.06.2026, 07:27
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Пономаренко получил два горячих предложения. За игрока устроили борьбу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
В Британии сообщили, что Усик перед боем с Рико узнал плохие новости
06.06.2026, 10:19 5
Бокс
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
Снова Каталония. Цыганков получил вариант продолжения карьеры
05.06.2026, 13:03 8
Футбол
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
ПСЖ выбрал девять игроков, которые являются неприкасаемыми. Где Забарный?
05.06.2026, 16:27 1
Футбол
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
Обновлен рейтинг Золотого мяча по итогам сезона. Где Хвича?
05.06.2026, 07:02 18
Футбол
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем