Категорический ответ. Слот отказал клубу из Английской Премьер-лиги
Нидерландский тренер не захотел сотрудничать с «Фулхэмом»
Нидерландский специалист Арне Слот получил предложение от «Фулхэма» после увольнения с поста главного тренера «Ливерпуля».
По информации издания, Слот отказался от варианта с «дачниками», поскольку не был по-настоящему заинтересован в работе в этом клубе.
Арне по-прежнему остается среди свободных агентов, тогда как «Фулхэм» остался без наставника – Марку Силва покинул клуб, взяв курс на «Бенфику».
Напомним, Слот намеревался остаться в «Ливерпуле», однако негативные настроения среди болельщиков повлияли на его будущее.
За два года под руководством Арне «Ливерпуль» провел 113 матчей и выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.
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