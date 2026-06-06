Категорический ответ. Слот отказал клубу из Английской Премьер-лиги

Нидерландский специалист Арне Слот получил предложение от «Фулхэма» после увольнения с поста главного тренера «Ливерпуля».

По информации издания, Слот отказался от варианта с «дачниками», поскольку не был по-настоящему заинтересован в работе в этом клубе.

Арне по-прежнему остается среди свободных агентов, тогда как «Фулхэм» остался без наставника – Марку Силва покинул клуб, взяв курс на «Бенфику».

Напомним, Слот намеревался остаться в «Ливерпуле», однако негативные настроения среди болельщиков повлияли на его будущее.

За два года под руководством Арне «Ливерпуль» провел 113 матчей и выиграл Английскую Премьер-лигу в сезоне 2024/25.