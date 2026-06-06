МБАППЕ: «Достану платок, чтобы вытереть слезы… 48 команд, а Италии нет»

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал интервью итальянским СМИ и не обошел стороной тему очередного фиаско «скуадры адзурры» в квалификации чемпионата мира.

«Чемпионат мира с участием 48 команд – это возможность для многих стран, которые не смогли бы пройти квалификацию, если бы их было 32. Это невероятная возможность для многих национальных команд. И теперь, когда я здесь с вами, итальянцами, я должен сказать, мне очень жаль… Вот и настал момент, которого я так боялся. Подождите, пока я достану платок, чтобы вытереть слезы… Команд 48, а Италии нет», – заявил Мбаппе.

«Да. Я очень люблю Италию. Я играл с великими итальянскими игроками – Верратти, Доннаруммой, Буффоном – у меня много друзей, и когда могу, я приезжаю в вашу страну на отдых. Мне там очень хорошо, люди очень добры ко мне. Действительно жаль, потому что Италия – великая футбольная страна», – добавил француз.

Мбаппе сыграет на чемпионате мира за Францию. Итальянцы в третий раз подряд туда не попали.