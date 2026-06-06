Тарас МИХАЛИК: «Это точно лидер сборной»
Тарас Михалик нашел лидера для сборной Украины
Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил шансы национальной команды против Дании и возможные изменения в составе.
– Кого из состава Украины вы ожидаете увидеть в старте именно в этом матче и почему?
– Думаю, тренер точно даст поиграть другим игрокам. Возможно, мы увидим Пономаренко, возможно – Довбика. Я не знаю, насколько готов Довбик, поэтому посмотрим. Это товарищеские матчи, здесь есть место для экспериментов и проверки новых связок.
– Насколько важно возвращение Забарного именно перед матчем с Данией?
– Забарный – это наш топовый центральный защитник, выигравший Лигу чемпионов. С чем его хочется поздравить. Это классный футболист, придающий уверенности команде. Это точно лидер сборной.
– Ваш прогноз на матч?
– Хотелось бы победы. Прогнозы не люблю делать, но надеюсь на выигрыш.
После поражения от шведов в марте игроки сборной Украины говорили об отсутствии лидера в раздевалке.
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