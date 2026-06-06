Тарас МИХАЛИК: «Это точно лидер сборной»

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил шансы национальной команды против Дании и возможные изменения в составе.

– Кого из состава Украины вы ожидаете увидеть в старте именно в этом матче и почему?

– Думаю, тренер точно даст поиграть другим игрокам. Возможно, мы увидим Пономаренко, возможно – Довбика. Я не знаю, насколько готов Довбик, поэтому посмотрим. Это товарищеские матчи, здесь есть место для экспериментов и проверки новых связок.

– Насколько важно возвращение Забарного именно перед матчем с Данией?

– Забарный – это наш топовый центральный защитник, выигравший Лигу чемпионов. С чем его хочется поздравить. Это классный футболист, придающий уверенности команде. Это точно лидер сборной.

– Ваш прогноз на матч?

– Хотелось бы победы. Прогнозы не люблю делать, но надеюсь на выигрыш.

После поражения от шведов в марте игроки сборной Украины говорили об отсутствии лидера в раздевалке.