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Чемпионат мира
06 июня 2026, 19:26 |
1218
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Тарас МИХАЛИК: «Это точно лидер сборной»

Тарас Михалик нашел лидера для сборной Украины

06 июня 2026, 19:26 |
1218
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Тарас МИХАЛИК: «Это точно лидер сборной»
ФК Динамо. Тарас Михалик
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Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик оценил шансы национальной команды против Дании и возможные изменения в составе.

– Кого из состава Украины вы ожидаете увидеть в старте именно в этом матче и почему?

– Думаю, тренер точно даст поиграть другим игрокам. Возможно, мы увидим Пономаренко, возможно – Довбика. Я не знаю, насколько готов Довбик, поэтому посмотрим. Это товарищеские матчи, здесь есть место для экспериментов и проверки новых связок.

– Насколько важно возвращение Забарного именно перед матчем с Данией?

– Забарный – это наш топовый центральный защитник, выигравший Лигу чемпионов. С чем его хочется поздравить. Это классный футболист, придающий уверенности команде. Это точно лидер сборной.

– Ваш прогноз на матч?

– Хотелось бы победы. Прогнозы не люблю делать, но надеюсь на выигрыш.

После поражения от шведов в марте игроки сборной Украины говорили об отсутствии лидера в раздевалке.

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Тарас Михалик Илья Забарный товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина
Руслан Полищук Источник
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Забарный топовый защитник!? Да он от мяча старается быстрее избавится или вообще убегает от него! В ПСЖ всю ЛЧ тупо на скамейке просидел!!!
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