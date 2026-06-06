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Чемпионат мира
06 июня 2026, 18:17 | Обновлено 06 июня 2026, 19:07
227
0

Тарас МИХАЛИК: «Это понравилось в игре сборной Украины»

Тарас Михалик оценил шансы национальной команды против Дании и возможные изменения в составе

06 июня 2026, 18:17 | Обновлено 06 июня 2026, 19:07
227
0
Тарас МИХАЛИК: «Это понравилось в игре сборной Украины»
ФК Колос. Тарас Михалик
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Своими ожиданиями от предстоящей встречи Дания – Украина поделился бывший футболист «сине-желтых» и нынешний ассистент тренера «Колоса» Тарас Михалик.

– Какие ключевые отличия вы ожидаете от сборной Украины в матче с Данией по сравнению с игрой против Польши?

– Ключевых отличий, пожалуй, никто не увидит. Тренер, пришедший условно неделю назад, не может сразу что-нибудь кардинально изменить.

С поляками понравилось, что была встреча со зрителями, возвращение в Украину для тренировочного процесса. А на поле – команда сражалась. Где-то получалось, где-то нет. Матч мог сложиться по-разному: могли и выиграть и проиграть, но видно, что команда была заряжена, и это понравилось.

– Насколько этот матч против Дании можно считать серьезным тестом нового тренерского штаба?

– Не могу назвать это прямо тестом. И с поляками было непросто, потому что тренер принял команду буквально за несколько дней до игры. Дания для меня плюс-минус немного сильнее поляков, но разница не критична. Это примерно одинаковый уровень. Главное – чтобы команда играла и чтобы было видно, что она не отбывает номер.

Сборная Украины сыграет против Дании 7 июня, начало матча – в 19.30 по киевскому времени.

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Руслан Полищук Источник
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