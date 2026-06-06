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  4. Ювентус нацелился на нападающего Атлетико, которого купили вместо Довбика
Испания
06 июня 2026, 18:41 |
202
0

Ювентус нацелился на нападающего Атлетико, которого купили вместо Довбика

Спаллетти нужен Серлот

06 июня 2026, 18:41 |
202
0
Ювентус нацелился на нападающего Атлетико, которого купили вместо Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Серлот
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30-летний норвежский нападающий мадридского «Атлетико» Александер Серлот может продолжить карьеру в Италии.

Известный инсайдер Экрем Конур сообщает, что туринский «Ювентус» ведет переговоры о выкупе контракта игрока у «матрасников». Сам норвежец не против перехода, он провел личную беседу с главным тренером итальянской команды Лучано Спаллетти. Стоимость потенциального трансфера оценивается в 25-30 млн евро.

Серлот перешел в «Атлетико» летом 2024 года. Мадридцы сначала пытались подписать украинского нападающего Артема Довбика, однако тот в итоге выбрал «Рому». В прошлом сезоне Александер забил 20 голов и отдал одну голевую передачу в 54 матчах за мадридцев во всех турнирах.

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Александер Серлот Ювентус Атлетико Мадрид трансферы чемпионат Испании по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A Ла Лига Лучано Спаллетти
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
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