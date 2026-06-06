Патрис ЭВРА: «Эвра на пике против Ямаля? Я бы съел его заживо»
Экс-защитник сборной Франции высказался о испанском вингере «Барселоны»
Экс-защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о испанском вингере «Барселоны» Ламине Ямале и сравнил баланс сил в гипотетическом противостоянии с 18-летним футболистом:
«Евра на пике против Ямаля? Я бы съел его заживо. Прости, Ламин. Я люблю тебя. Но спросите Криштиану, спросите Месси, спросите других игроков, когда они играли против меня. Я не хороший друг», – сказал француз.
В текущем сезоне на счету Ламина Ямаля 45 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 24 результативными ударами и 18 голевми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал стал лучшим футболистом сезона в Ла Лиге.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер попросил представителей турецкого «Трабзонспора» подождать до понедельника, 8 июня
Галлахер – об эмоциональной речи Александра о войне