Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона

Испанский правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль официально признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Ла Лиге.

18-летний футболист впервые в карьере получил эту награду.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» с Ламином Ямалем финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 94 очка в 38 матчах чемпионата Испании.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.