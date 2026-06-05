Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Награду получил Ламин Ямаль из Барселоны
Испанский правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль официально признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Ла Лиге.
18-летний футболист впервые в карьере получил эту награду.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» с Ламином Ямалем финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 94 очка в 38 матчах чемпионата Испании.
В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.
El futuro ya es presente. 🌟— LALIGA (@LaLiga) June 5, 2026
Lamine Yamal, jugador del @FCBarcelona_es, es el ganador del premio al MEJOR JUGADOR DEL AÑO de #LALIGAEASPORTS.#LALIGAPLAYEROFTHESEASON | #PREMIOSANUALESLALIGA
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