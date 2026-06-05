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  4. Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Испания
05 июня 2026, 16:34 |
367
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Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона

Награду получил Ламин Ямаль из Барселоны

05 июня 2026, 16:34 |
367
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Не Мбаппе. В Ла Лиге выбрали лучшего игрока сезона
Ла Лига. Ламин Ямаль
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Испанский правый вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль официально признан лучшим игроком сезона 2025/26 в Ла Лиге.

18-летний футболист впервые в карьере получил эту награду.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Барселона» с Ламином Ямалем финишировала на первом месте в турнирной таблице, набрав 94 очка в 38 матчах чемпионата Испании.

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль лучший игрок
Дмитрий Вус Источник: LaLiga
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А з чого б найкращим мав бути Мбаппе?!
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