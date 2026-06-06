ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб попрощался с легендой после вылета из АПЛ

34-летний ирландский защитник Мэтт Доэрти официально покинул «Вулверхэмптон» после неудачного сезона 2025/26.

«Волки» с треском вылетели из Английской Премьер-лиги, заняв 20-е место, тогда как Мэтт в роли капитана не смог спасти команду от фиаско.

Путь Доэрти в «Вулверхэмптоне» начался в 2010 году. Аренды в шотландский «Хиберниан» и английский «Бери» лишь закалили Мэтта, после чего защитник закрепился в составе «Вулверхэмптона».

Клуб Доэрти покинул в 2020 году и перешел в «Тоттенхэм» за 16.8 миллиона евро. Защитник попробовал себя в составе «шпор», после чего последовал короткий период в мадридском «Атлетико».

После шести месяцев в Испании футболист вернулся в родной «Вулверхэмптон» летом 2023-го. Мэтт был предан «волкам», проведя за клуб 389 матчей (33 гола, 41 ассист).

Доэрти стал легендой «волков», войдя в топ-10 игроков в истории клуба по количеству проведённых матчей. Также Мэтт – единственный легионер, который провел за клуб более 320 игр.