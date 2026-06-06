ОФИЦИАЛЬНО. Впечатлил за 4 месяца. Наполи оформил трансфер вингера
Алиссон Сантос полноценно перебрался в итальянский клуб
Итальянский клуб «Наполи» официально оформил полноценный переход бразильского вингера Алиссона Сантоса из португальского «Спортинга».
Четырехмесячная аренда Алиссона произвела положительное впечатление на руководство «Наполи», поэтому неаполитанский клуб выкупил контракт игрока за 16.5 миллиона евро.
За короткий промежуток времени Сантос провел 15 матчей за «Наполи», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
Сезон 2025/26 неаполитанцы завершили вне зоны Лиги чемпионов, заняв пятое место. Кроме того, по окончании сезона клуб покинул главный тренер Антонио Конте.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Кишиневе
«Бетис» интересуется украинцем