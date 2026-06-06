ОФИЦИАЛЬНО. Впечатлил за 4 месяца. Наполи оформил трансфер вингера

Итальянский клуб «Наполи» официально оформил полноценный переход бразильского вингера Алиссона Сантоса из португальского «Спортинга».

Четырехмесячная аренда Алиссона произвела положительное впечатление на руководство «Наполи», поэтому неаполитанский клуб выкупил контракт игрока за 16.5 миллиона евро.

За короткий промежуток времени Сантос провел 15 матчей за «Наполи», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Сезон 2025/26 неаполитанцы завершили вне зоны Лиги чемпионов, заняв пятое место. Кроме того, по окончании сезона клуб покинул главный тренер Антонио Конте.