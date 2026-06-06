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Италия
06 июня 2026, 15:41 | Обновлено 06 июня 2026, 15:43
291
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ОФИЦИАЛЬНО. Впечатлил за 4 месяца. Наполи оформил трансфер вингера

Алиссон Сантос полноценно перебрался в итальянский клуб

06 июня 2026, 15:41 | Обновлено 06 июня 2026, 15:43
291
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ОФИЦИАЛЬНО. Впечатлил за 4 месяца. Наполи оформил трансфер вингера
Getty Images/Global Images Ukraine. Алиссон Сантос
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Итальянский клуб «Наполи» официально оформил полноценный переход бразильского вингера Алиссона Сантоса из португальского «Спортинга».

Четырехмесячная аренда Алиссона произвела положительное впечатление на руководство «Наполи», поэтому неаполитанский клуб выкупил контракт игрока за 16.5 миллиона евро.

За короткий промежуток времени Сантос провел 15 матчей за «Наполи», в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

Сезон 2025/26 неаполитанцы завершили вне зоны Лиги чемпионов, заняв пятое место. Кроме того, по окончании сезона клуб покинул главный тренер Антонио Конте.

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Наполи трансферы Спортинг Лиссабон трансферы Серии A чемпионат Португалии по футболу Алиссон Сантос аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Наполи
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Гравець наче непоганий. Подивимось, що покаже у наступному сезоні
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