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  4. Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
06 июня 2026, 15:33 |
2069
0

Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос

Решающий поединок состоится 6 июня в 16:00 по Киеву

06 июня 2026, 15:33 |
2069
0
Майя Хвалиньска – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на финал Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Майя Хвалиньска
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6 июня, на Ролан Гаррос состоится финал в женском разряде, в котором сразятся Майя Хвалиньска (WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).

Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Майя Хвалиньска

Польская спортсменка стала главным открытием и сенсацией турнира, теннисистка начала с квалификации, сумев дойти до финала, повторив путь Радукану на US Open в 2021 году, которая в итоге выиграла титул.

Хвалиньска не выделяется мощными ударами, однако, она очень хороша в защите, умеет вовремя выполнить резаный удар или пустить свечу. Многие эксперты отмечали, что есть ряд спортсменок лучше польки, но она максимально эффективно использовала свои козыри.

На корте Майя ведет себя спокойно, хотя у нее были нелегкие времена, вплоть до того, что она бросала теннис. Хвалиньска провела целых девять матчей на этом мейджоре, в квалификации прошла француженок Раме – 6:0, 6:3 и Монне – 6:0, 6:1, а потом нидерландку Ламенс – 7:6, 7:5. В основной сетке полька отдала всего оду партию, она обыграла китаянку Чжен 6:4, 6:0, бельгийку Мертенс – 6:4, 6:0, гречанку Саккари – 1:6, 6:3, 6:2., а также француженку Парри – 6:3, 6:2.

Далее были матчи против «нейтралок» Калинской – 7:6, 6:3 и Шнайдер – 7:6, 6:4. Спортсменка уже гарантировала себе взлет на 21-ю строчку в рейтинге, а если возьмет титул, поднимется на 14-ю строчку.

Мирра Андреева

«Нейтралка» выдает лучший мейджор в карьере, так как впервые сыграет в финале. Андреева имело не самую сложную сетку, только в полуфинале была сильная украинка Костюк, которую удалось обыграть 6:1, 6:3.

Ранее были победы над француженкой Ферро – 6:3, 6:3, испанкой Бассольс – 3:6, 6:1, 6:1, чешкой Боузковой – 6:4, 6:2, а также швейцаркой Тайхманн – 6:3, 6:2. В четвертьфинале спортсменка прошла румынку Кырстю – 6:0, 6:3.

У «нейтралки» хорошая статистика на грунте в текущем сезоне 21 победа в 24 встречах. В рейтинге теннисистка поднимется на шестую строчку, независимо от исхода финала.

Прогноз

Ранее спортсменки не играли, а в этом матче букмекеры отдают преимущество Андреевой. В плане мощи у «нейтралки» есть преимущество, но Хвалиньска показала, что способна выигрывать у сильных соперниц.

Сложно сказать способна ли полька на еще одну сенсацию, в полуфинале у нее была забинтовано бедро, что может повлиять на игру. Когда на кону шлем, мотивация всегда зашкаливает, рискну поставить на тотал больше 18,5 геймов за 1,6.

Прогноз Sport.ua
Майя Хвалиньска
06.06.2026 -
16:00
Мирра Андреева
Тотал больше 18.5 1.60 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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