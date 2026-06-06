Вундеркинд Баварии пропустит ЧМ-2026: «Даже не знаю, с чего начать»

18-летний талант «Баварии» и сборной Германии Леннарт Карль не сыграет на предстоящем чемпионате мира из-за травмы.

Леннарт был включен в заявку Юлиана Нагельсманна и отправился со сборной на турнир, однако все изменилось после одной тренировки.

Полученное во время подготовки к мундиалю повреждение оказалось слишком серьезным: Карль прошел обследование и узнал, что ЧМ-2026 для него завершен.

«Я даже не знаю, с чего начать, но пропустить крупнейший турнир – это невероятно больно, и словами этого не передать. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым к чемпионату мира.

К сожалению, травмы часто случаются в самый неподходящий момент. Желаю своей команде максимального успеха и, конечно же, буду поддерживать ее каждую минуту!

Вернусь еще сильнее, обещаю. Спасибо за вашу огромную поддержку и тёплые сообщения. Удачи», – написал Леннарт.

В сезоне 2025/26 Карль дебютировал за мюнхенскую «Баварию», в составе которой провел 40 матчей, отметившись 9 голами и 8 результативными передачами. Свой первый матч за сборную Германии Леннарт сыграл в марте 2026 года – на его счету уже три проведенных поединка.

На чемпионате мира 2026 года сборная Германии сыграет в группе E против Эквадора, Кюрасао и Кот-д’Ивуара.