Тухель бьет тревогу перед матчем Англии: виновато новое поле

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель «немного обеспокоен» после того, как увидел фотографию поля в Тампе, где его команда в субботу проведет товарищеский матч с Новой Зеландией. Поле не совсем идеальное, оно было уложено около семи дней назад, и это вызвало опасения по поводу возможных травм ключевых игроков Англии еще до начала турнира.

«Я только что это увидел», – сказал Тухель, отвечая на вопрос о ситуации. «Это не повлияет на мой выбор. Я слышал, что все должно быть в порядке. Мы хотим, чтобы все было в порядке. Я видел фотографию, которая меня немного обеспокоила. Мы всегда можем отреагировать, когда будем на месте».

Матч Англия – Новая Зеландия состоится в субботу и начнется в 23:00.