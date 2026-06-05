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  4. Тухель бьет тревогу перед матчем Англии: виновато новое поле
Чемпионат мира
05 июня 2026, 23:51 |
379
0

Тухель бьет тревогу перед матчем Англии: виновато новое поле

Тренер сборной Англии недоволен организаторами товарищеского матча

05 июня 2026, 23:51 |
379
0
Тухель бьет тревогу перед матчем Англии: виновато новое поле
The Daily Mail
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Главный тренер сборной Англии Томас Тухель «немного обеспокоен» после того, как увидел фотографию поля в Тампе, где его команда в субботу проведет товарищеский матч с Новой Зеландией. Поле не совсем идеальное, оно было уложено около семи дней назад, и это вызвало опасения по поводу возможных травм ключевых игроков Англии еще до начала турнира.

«Я только что это увидел», – сказал Тухель, отвечая на вопрос о ситуации. «Это не повлияет на мой выбор. Я слышал, что все должно быть в порядке. Мы хотим, чтобы все было в порядке. Я видел фотографию, которая меня немного обеспокоила. Мы всегда можем отреагировать, когда будем на месте».

Матч Англия – Новая Зеландия состоится в субботу и начнется в 23:00.

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Руслан Полищук Источник: Daily Mail
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