Футболистам сборной Англии посоветовали не принимать снотворное на ЧМ-2026

Игроки сборной Англии получили необычное предупреждение в преддверии чемпионата мира. Футболистам рекомендовали избегать снотворных препаратов во время турнира, который может стать одним из самых сложных в истории из-за постоянных перелетов между разными часовыми поясами.

Команда Томаса Тухеля уже проводит подготовительный сбор в США. Во время турнира англичанам предстоит играть в разных городах Северной Америки, а в случае выхода в плей-офф возможны поездки в Мехико, Торонто и Лос-Анджелес.

Эксперт по сну Джеймс Уилсон, ранее работавший с рядом английских клубов, заявил, что снотворное не помогает организму восстанавливаться после матчей.

«Снотворное не обеспечивает восстановительный сон. По сути, оно просто усыпляет человека. Такие препараты не помогают качественному отдыху и могут вызывать зависимость», – объяснил Уилсон.

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По словам специалиста, даже несколько часов естественного сна после игры полезнее для организма спортсмена, чем длительный сон под воздействием медикаментов.

Также Уилсон посоветовал футболистам создавать в гостиничных номерах атмосферу, максимально похожую на домашнюю: использовать собственное постельное белье, наволочки, семейные фотографии или даже привычные ароматы.

Кроме того, сборная Англии использует специальные браслеты WHOOP, которые круглосуточно отслеживают показатели здоровья, включая качество сна, сердечный ритм и уровень восстановления.

Свой первый матч на чемпионате мира команда Томаса Тухеля проведет против Хорватии 17 июня в Техасе.