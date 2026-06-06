МБАППЕ: «Я стремлюсь создать историю в Реале»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поделился мыслями об игре за «сливочных» и назвал лучший матч в своем исполнении в составе испанского клуба.

«Это именно так, как я себе представлял. Для многих, кроме болельщиков «Барсы», это самый большой клуб в мире. Это разбивает тебе сердце. Думаю, это понятно всем. Это клуб, который представляет и воплощает величие. «Барса» так или иначе повлияла на историю футбола, но «Реал Мадрид» – любимый клуб мира. Я счастлив и горжусь тем, что могу играть за этот клуб. Я стремлюсь создать историю в «Реале», потому что если ты создаешь историю в самом большом клубе мира, ты зарабатываешь свое место в истории футбола.

Чего не хватает? Это вопрос, который я задаю себе постоянно. Проще всего было бы сказать, что я выиграл каждый трофей, но есть люди, которые сделали больше, чем просто выиграли каждый трофей. В футболе всегда есть что делать. Если ты этого не делаешь, кто-то другой займет твое место.

Лучший матч в составе «Реала»? Когда я забил хет-трик в ворота «Манчестера»… Это как ехать со скоростью 100 км/ч. Это была Лига чемпионов, матч плей-офф, и я забил хет-трик на «Бернабеу», – сказал французский нападающий.