Аякс может подписать защитника, который не выходил на поле почти три года

Нидерландский защитник Перр Схюрс может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, амстердамский гранд планирует предложить 26-летнему футболисту контракт на один сезон. Защитник не выходил на поле с октября 2023 года: будучи игроком «Торино» он получил травму крестообразных связок в игре с «Интером».

Летом 2024 года оказалось, что нидерландцу нужна еще одна операция. После этого он по обоюдному согласию разорвал контракт с туринским клубом. Сейчас футболист самостоятельно тренируется на поле.

Ранее сообщалось о том, что Мичел решил забрать с собой в «Аякс» украинца.