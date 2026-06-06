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  4. Аякс может подписать защитника, который не выходил на поле почти три года
Нидерланды
06 июня 2026, 12:59 |
67
0

Аякс может подписать защитника, который не выходил на поле почти три года

Перр Схюрс может присоединиться к нидерландском гранду

06 июня 2026, 12:59 |
67
0
Аякс может подписать защитника, который не выходил на поле почти три года
Getty Images/Global Images Ukraine. Перр Схюрс
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Нидерландский защитник Перр Схюрс может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Николо Скира.

По информации источника, амстердамский гранд планирует предложить 26-летнему футболисту контракт на один сезон. Защитник не выходил на поле с октября 2023 года: будучи игроком «Торино» он получил травму крестообразных связок в игре с «Интером».

Летом 2024 года оказалось, что нидерландцу нужна еще одна операция. После этого он по обоюдному согласию разорвал контракт с туринским клубом. Сейчас футболист самостоятельно тренируется на поле.

Ранее сообщалось о том, что Мичел решил забрать с собой в «Аякс» украинца.

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Даниил Кирияка Источник: Николо Скира
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