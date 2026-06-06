Аякс может подписать защитника, который не выходил на поле почти три года
Перр Схюрс может присоединиться к нидерландском гранду
Нидерландский защитник Перр Схюрс может продолжить карьеру в составе «Аякса». Об этом сообщает Николо Скира.
По информации источника, амстердамский гранд планирует предложить 26-летнему футболисту контракт на один сезон. Защитник не выходил на поле с октября 2023 года: будучи игроком «Торино» он получил травму крестообразных связок в игре с «Интером».
Летом 2024 года оказалось, что нидерландцу нужна еще одна операция. После этого он по обоюдному согласию разорвал контракт с туринским клубом. Сейчас футболист самостоятельно тренируется на поле.
Ранее сообщалось о том, что Мичел решил забрать с собой в «Аякс» украинца.
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