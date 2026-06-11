Атлетико планирует большие трансферы: 7 новичков, включая топ-игрока
Хотят подписать Бернарду Силву
Атлетико после относительно удачного сезона планирует быть активным на трансферном рынке.
Сообщается, что клуб планирует подписать левого и центрального защитника, двух атакующих хавбеков и найти замену легенде Антуану Гризманну, который ушел в Орландо.
Одним из приоритетов назван экс-капитан Манчестер Сити Бернарду Силва, который стал свободным агентом, но за него нужно вести борьбу з Барселоной.
Всего мадридцы хотят усилить команду 7 футболистами.
Атлетико в прошлом сезоне финишировал в топ-4 Ла Лиги и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.
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