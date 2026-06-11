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Испания
11 июня 2026, 18:14 | Обновлено 11 июня 2026, 18:23
227
0

Атлетико планирует большие трансферы: 7 новичков, включая топ-игрока

Хотят подписать Бернарду Силву

11 июня 2026, 18:14 | Обновлено 11 июня 2026, 18:23
227
0
Атлетико планирует большие трансферы: 7 новичков, включая топ-игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва
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Атлетико после относительно удачного сезона планирует быть активным на трансферном рынке.

Сообщается, что клуб планирует подписать левого и центрального защитника, двух атакующих хавбеков и найти замену легенде Антуану Гризманну, который ушел в Орландо.

Одним из приоритетов назван экс-капитан Манчестер Сити Бернарду Силва, который стал свободным агентом, но за него нужно вести борьбу з Барселоной.

Всего мадридцы хотят усилить команду 7 футболистами.

Атлетико в прошлом сезоне финишировал в топ-4 Ла Лиги и добрался до полуфинала Лиги чемпионов.

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Атлетико Мадрид Бернарду Силва трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: Marca
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