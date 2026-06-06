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Лига чемпионов
06 июня 2026, 12:36 |
2031
13

ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков

Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове

06 июня 2026, 12:36 |
2031
13 Comments
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ФК Шахтер
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Президент «Вислы» Краков Ярослав Крулевский сообщил, что клуб не позволил «Шахтеру» проводить домашние матчи еврокубков на стадионе в Кракове.

По его словам, после сложных лет существования и возвращения в элитный дивизион клуб сосредоточится исключительно на собственных спортивных и организационных задачах.

Крулевский подчеркнул, что организация матчей для других команд требует значительных ресурсов, времени и финансов, а в нынешних условиях это нецелесообразно для «Вислы» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Отдельно он отметил, что приоритетом клуба является развитие собственного бренда, маркетинга, коммуникаций и подготовка к выступлениям в чемпионате Польши после возвращения в элитный дивизион.

Таким образом, «Шахтер» вынужден искать другие варианты для проведения домашних матчей еврокубков.

В прошлом сезоне Лиги конференций «Шахтер» проводил домашние матчи именно в Кракове.

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Шахтер Донецк Висла Краков Лига чемпионов
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 13
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Чи не може це бути пов'язано з якимось політичним тиском від керівництва Польщі?🤔
Ну, все одно сьогодні будемо вболівати за Майю Хвалінську❤️🇵🇱 в фіналі Парижа, а Шахтар то знайде, де ЛЧ грати. Не будемо ображатись. 🙂
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+1
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Будапешт, Бухарест, Братислава.
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+1
Ну логично .. им нужнее 
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0
Олейченко
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0
А ще не так давно Крулевський дуже позитивно оцінював співпрацю з Шахтарем. Фінансово вигідною + для залучення туристів до Кракова.
Про це була стаття тут. Чому ж так швидко вирішили відмовитись від ЛЧ в місті?
https://sport.ua/uk/news/863224-polskiy-klub-zbagativsya-zavdyaki-shahtaryu
 
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0
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До чого тут ресурси в фінанси якщо за все Шахтар башляє?!? Тупі.Коли ще Краків ЛЧ побачить?! А це додаткові туристи,реклама і знову ж таки гроші для міста
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0
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Ну теперь прямая дорога в Турцию.
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-1
Можна в ростові грати Це все таки більш рідніше 
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-9
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