ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков

Президент «Вислы» Краков Ярослав Крулевский сообщил, что клуб не позволил «Шахтеру» проводить домашние матчи еврокубков на стадионе в Кракове.

По его словам, после сложных лет существования и возвращения в элитный дивизион клуб сосредоточится исключительно на собственных спортивных и организационных задачах.

Крулевский подчеркнул, что организация матчей для других команд требует значительных ресурсов, времени и финансов, а в нынешних условиях это нецелесообразно для «Вислы» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Отдельно он отметил, что приоритетом клуба является развитие собственного бренда, маркетинга, коммуникаций и подготовка к выступлениям в чемпионате Польши после возвращения в элитный дивизион.

Таким образом, «Шахтер» вынужден искать другие варианты для проведения домашних матчей еврокубков.

В прошлом сезоне Лиги конференций «Шахтер» проводил домашние матчи именно в Кракове.