ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
Клубу запретили проводить матчи Лиги чемпионов в Кракове
Президент «Вислы» Краков Ярослав Крулевский сообщил, что клуб не позволил «Шахтеру» проводить домашние матчи еврокубков на стадионе в Кракове.
По его словам, после сложных лет существования и возвращения в элитный дивизион клуб сосредоточится исключительно на собственных спортивных и организационных задачах.
Крулевский подчеркнул, что организация матчей для других команд требует значительных ресурсов, времени и финансов, а в нынешних условиях это нецелесообразно для «Вислы» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Отдельно он отметил, что приоритетом клуба является развитие собственного бренда, маркетинга, коммуникаций и подготовка к выступлениям в чемпионате Польши после возвращения в элитный дивизион.
Таким образом, «Шахтер» вынужден искать другие варианты для проведения домашних матчей еврокубков.
В прошлом сезоне Лиги конференций «Шахтер» проводил домашние матчи именно в Кракове.
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Ну, все одно сьогодні будемо вболівати за Майю Хвалінську❤️🇵🇱 в фіналі Парижа, а Шахтар то знайде, де ЛЧ грати. Не будемо ображатись. 🙂
Про це була стаття тут. Чому ж так швидко вирішили відмовитись від ЛЧ в місті?
https://sport.ua/uk/news/863224-polskiy-klub-zbagativsya-zavdyaki-shahtaryu