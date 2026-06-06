ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в Европе
Александр Поклонский возглавил ФК Зимбру
ФК Зимбру официально объявил о назначении украинского специалиста Александра Поклонского на должность главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.
«Добро пожаловать в «желто-зеленую» семью, Александр Поклонский! Желаем ему успехов и много побед на тренерской скамье», – говорится в сообщении.
Поклонский во время тренерской карьеры возглавлял Днепр 2, Днепр, СК Днепр-1, Никополь, ВПК-Агро Самгурали, Мурас Юнайтед и Туран.
В составе «Зимбру» также выступают украинские футболисты: вратарь Артем Одинцов, защитник Иван Ермачков и полузащитник Даниил Бойко.
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