ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в Европе

ФК Зимбру официально объявил о назначении украинского специалиста Александра Поклонского на должность главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.

«Добро пожаловать в «желто-зеленую» семью, Александр Поклонский! Желаем ему успехов и много побед на тренерской скамье», – говорится в сообщении.

Поклонский во время тренерской карьеры возглавлял Днепр 2, Днепр, СК Днепр-1, Никополь, ВПК-Агро Самгурали, Мурас Юнайтед и Туран.

В составе «Зимбру» также выступают украинские футболисты: вратарь Артем Одинцов, защитник Иван Ермачков и полузащитник Даниил Бойко.