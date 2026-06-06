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Украина. Премьер лига
06 июня 2026, 14:33 | Обновлено 06 июня 2026, 15:47
840
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ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в Европе

Александр Поклонский возглавил ФК Зимбру

06 июня 2026, 14:33 | Обновлено 06 июня 2026, 15:47
840
0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский тренер трудоустроился в Европе
ФК Зимбру. Александр Поклонский
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ФК Зимбру официально объявил о назначении украинского специалиста Александра Поклонского на должность главного тренера команды. Об этом пишет пресс-служба.

«Добро пожаловать в «желто-зеленую» семью, Александр Поклонский! Желаем ему успехов и много побед на тренерской скамье», – говорится в сообщении.

Поклонский во время тренерской карьеры возглавлял Днепр 2, Днепр, СК Днепр-1, Никополь, ВПК-Агро Самгурали, Мурас Юнайтед и Туран.

В составе «Зимбру» также выступают украинские футболисты: вратарь Артем Одинцов, защитник Иван Ермачков и полузащитник Даниил Бойко.

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Александр Поклонский Зимбру Кишинев назначение тренера чемпионат Молдовы по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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