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Чемпионат мира
06 июня 2026, 09:30 | Обновлено 06 июня 2026, 09:35
38
0

США – Германия. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч

Команды проводят последние матчи перед чемпионатом мира

06 июня 2026, 09:30 | Обновлено 06 июня 2026, 09:35
38
0
США – Германия. Прогноз Виктора Вацко на товарищеский матч
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6 июня в 21:30 по киевскому времени на стадионе «Солджер Филд» в Чикаго состоится товарищеский матч между национальными сборными США и Германии. Эта игра станет заключительной частью подготовки обеих команд к старту на чемпионате мира, который вскоре начнется на полях США, Мексики и Канады.

Безоговорочным фаворитом дуэли является сборная Германии, которая на фоне соперника видится просто гораздо более стабильной и готовой командой. Буквально накануне вылета в США немцы уверенно разобрались в товарищеском матче со сборной Финляндии (4:0), но после того совершили перелет за океан и теперь вынуждены адаптироваться к новым условиям, в частности, смене часового пояса.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Американцам, которые сыграют у себя дома, не придется справляться с этим нюансом, что в определенной степени является их небольшим преимуществом. Однако команда Маурисио Почеттино в последнее время выглядела настолько невнятно, особенно с точки зрения игры в обороне, что сложно представить, как Германия в итоге уйдет с поля без забитых мячей.

В психологическом аспекте этот матч более важен для сборной США. Эта команда будет стремиться перед родными болельщиками и перед стартом на ЧМ-2026 доказать свою состоятельность именно в играх с общепризнанными грандами. Германия же может использовать спарринг с американцами как последнюю возможность проверить некоторые игровые связки, поэкспериментировать и дать шанс всем футболистам максимально адаптироваться к новым условиям на другом континенте.

Исторически немцы являются довольно неудобным соперником для сборной США. Между собой эти команды провели 12 поединков, в которых европейцы одержали 8 побед. Непосредственно на чемпионатах мира эти оппоненты встречались трижды и всякий раз победа оставалась за Германией. А вот в товарищеских матчах, которых было 8 статистика уже куда более близкая: 3 победы США при 5 победах немцев. И это также пусть и чисто косвенно-статистический, но шанс в пользу американской сборной.

Однако как бы не стремились американцы выиграть, а немцы – максимально быстро адаптироваться к новой среде, в чем обе сборные и оба главных тренера будет совершенно солидарны, так это в необходимости сыграть очень осторожно, чтобы никто из лидеров не получил столь ненужных повреждений. Для немцев, как для одних из фаворитов ЧМ-2026, это более важно, поэтому от Юлиана Нагельсманна теоретически можно ждать больших кадровых экспериментов.

Но все-таки стилистика игры сборной Германии подсказывает, что в этой игре «Бундестим» заберет мяч под свой контроль и заставит американцев много времени проводить в обороне. И именно там у подопечных Почеттино проблемы, которые, как кажется, тренерский штаб так и не успел устранить перед стартом финальной части мирового первенства.

Поэтому Германия забьет точно. Однако и в свои ворота немцы с высокой вероятностью пропустят, так как не являются ныне эталоном надежности в игре в обороне. Поэтому классическая ставка на «обе забьют» будет весьма кстати. Но если вы все-таки захотите попытать счастья и угадать победителя, то выбирайте Германию. Вряд ли этот матч подарит большую сенсацию, пусть даже и является товарищеским.

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