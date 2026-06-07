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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Такая игра – сомнительное удовольствие, если честно»
Украина. Премьер лига
07 июня 2026, 07:32 |
853
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Такая игра – сомнительное удовольствие, если честно»

Тренер – о стыковых матчах УПЛ

07 июня 2026, 07:32 |
853
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Такая игра – сомнительное удовольствие, если честно»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о стыковых матчах за место в УПЛ.

– Мирон Богданович, поделитесь своими впечатлениями от первых переходных матчей за место в УПЛ. Как оцените качество игры?

– Да какое там качество... Я вас прошу. Это такое, сомнительное удовольствие, если честно. Ни одна из команд ничего выдающегося не показала. Не знаю, что еще можно добавить.

– Как вы считаете, почему команды УПЛ не смогли справиться с представителями Первой лиги в домашних матчах? Это свидетельствует о том, что уровень команд сейчас примерно одинаковый и разрыва между дивизионами, как такового, и нет?

– Уровень игры действительно примерно одинаковый. Если вынести за скобки первые пять-шесть команд УПЛ, которые объективно сильнее, то остальные демонстрируют такой же уровень, как и в Первой лиге. Ничего удивительного в этом нет. Вы же видели, что происходило в этом году в Кубке Украины.

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Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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