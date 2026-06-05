ФЕДЕЦКИЙ: «Назначение Мальдеры в сборную? Я был разочарован»

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу назначения итальянца Андреа Мальдеры на пост главного тренера национальной команды.

«Ну, это их [УАФ] решение, их ответственность. Я, конечно, в какой-то степени был разочарован, потому что видел и слышал, получил много сообщений в соцсетях о пожеланиях болельщиков. Я думаю, все сами видели. Я считаю, что самым большим мотиватором в такое время для сборной был бы Мирон Богданович [Маркевич]. Возможно, была бы шикарная связка Мирон Богданович и Андре Мальдера. Но решение принято, поэтому посмотрим. Кто бы ни тренировал сборную, я все равно буду за нее болеть, поддерживать ребят. Других вариантов быть не может», – сказал экс-игрок.