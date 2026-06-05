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  4. ФЕДЕЦКИЙ: «Назначение Мальдеры в сборную? Я был разочарован»
Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 20:09 |
101
0

ФЕДЕЦКИЙ: «Назначение Мальдеры в сборную? Я был разочарован»

Артем хотел, чтобы назначили Маркевича

05 июня 2026, 20:09 |
101
0
ФЕДЕЦКИЙ: «Назначение Мальдеры в сборную? Я был разочарован»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Федецкий
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Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался по поводу назначения итальянца Андреа Мальдеры на пост главного тренера национальной команды.

«Ну, это их [УАФ] решение, их ответственность. Я, конечно, в какой-то степени был разочарован, потому что видел и слышал, получил много сообщений в соцсетях о пожеланиях болельщиков. Я думаю, все сами видели. Я считаю, что самым большим мотиватором в такое время для сборной был бы Мирон Богданович [Маркевич]. Возможно, была бы шикарная связка Мирон Богданович и Андре Мальдера. Но решение принято, поэтому посмотрим. Кто бы ни тренировал сборную, я все равно буду за нее болеть, поддерживать ребят. Других вариантов быть не может», – сказал экс-игрок.

Андреа Мальдера сменил на посту главного тренера сборной Сергея Реброва. Это первый иностранный специалист во главе команды. В прошлом он работал со сборной, когда входил в штаб Андрея Шевченко.

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Артем Федецкий Мирон Маркевич Андреа Мальдера сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Футбольний Диван
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