ФОТО. Не поехал на ЧМ, зато оказался в раю: как отдыхает Магуайр

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр отправился отдыхать на Барбадос после того, как не попал в окончательную заявку англичан на чемпионат мира.

33-летний футболист поделился серией фотографий с Карибских островов в своих социальных сетях. На снимках Магуайр отдыхает вместе с женой Ферн, наслаждается океанскими пейзажами, играет в гольф и падел.

«Барбадос, ты был прекрасен», – подписал публикацию англичанин.

Во время отпуска Магуайр также встретился с голкипером сборной Англии Джорданом Пикфордом. Футболисты вместе провели время на гольф-поле, прежде чем вратарь присоединился к тренировочному лагерю команды Томаса Тухеля.

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В комментариях многие болельщики выразили поддержку Магуайру после его отсутствия в заявке на мундиаль. Некоторые даже написали, что Тухель еще пожалеет о своем решении.

Напомним, после объявления состава сборной Англии на ЧМ-2026 Магуайр заявил, что был «шокирован» и «опустошен» из-за своего непопадания в команду. Его поддержала и жена Ферн, назвав это решение несправедливым.

Несмотря на разочарование, защитнику есть чему радоваться. В конце сезона он помог «Манчестер Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов и постепенно вернул свою лучшую форму.